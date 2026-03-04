Leerlingen Van Lieflandschool aan de slag tijdens Boomfeestdag

Komende maandag 9 maart is het weer boomfeestdag in Groningen. Veertig leerlingen van de W.A. van Lieflandschool planten die dag bomen op de kinderboerderij in het Stadspark.

De leerlingen worden daarbij geholpen door wethouder Carine Bloemhoff van Onderwijs, kinderburgemeester Biene en loco-kinderburgemeester Senneh. Ze planten samen ruim twintig bomen, voor het merendeel wilgen. Deze bomen groeien snel, bieden een schuilplaats voor vogels en zorgen voor schaduw. Bovendien zijn de bladeren gezond voor de dieren.

De leerlingen krijgen deze week op school een les over bomen. Boomfeestdag wordt in Groningen al tientallen jaren gevierd.