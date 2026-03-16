Leer snoeien in de Hortus Botanicus

Hortus Botanicus organiseert een bijzondere workshop. Op twintig maart aanstaande geeft tuinbaas Walter den Hollander een snoeiworkshop. Deelnemers leren verschillende snoeitechnieken om met hun eigen tuin aan de slag te gaan.

De workshop bestaat uit een klassikaal en praktijkgedeelte. Deelnemers krijgen eerst een presentatie over de verschillende technieken. Daarna gaan ze samen de Hortus in, waar Walter met een schaar het snoeien in de praktijk laat zien.

De workshop wordt in maart georganiseerd, omdat deze maand voor veel planten een rustperiode is. In deze periode hebben planten minder stress, ze hoeven immers geen energie te stoppen in groeien. Daardoor herstellen ze sneller van een snoeibeurt.

