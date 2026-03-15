Landelijke finale LEGO League in Martiniplaza is prooi voor jongeren uit Stadskanaal

Het winnende team De Archeologen van het Ubbo Emmius op het podium. Foto: ingezonden

De landelijke finale van de FIRST LEGO League Challenge die zaterdag in Martiniplaza werd gehouden is gewonnen door het team ‘Archeologen’ uit Stadskanaal. Zij hebben zich daarmee verzekerd voor een ticket voor het World Festival dat in Houston in Amerika wordt gehouden.

In totaal streden er in Martiniplaza 42 teams uit het hele land, bestaande uit bijna vijfhonderd scholieren die tussen de 9 en 15 jaar oud zijn, om de prijzen. Via regionale voorrondes hadden zij zich gekwalificeerd voor deze finale. De hele dag stond in het teken van robotskills en innovatieve projecten, gebaseerd op het thema ‘UNEARTHED’. Hierbij onderzochten de teams het verleden om de toekomst te ontdekken.

Van Groningen naar de Verenigde Staten

Voor het team uit Stadskanaal leverde de dag niet alleen een plek op het podium op, maar ook een ticket voor het World Festival in Houston. Daar mogen zij Nederland vertegenwoordigen en hun robot en innovatieve oplossingen presenteren aan een wereldwijd publiek. Zij waren overigens niet de enige prijswinnaars. Team BlockBuilders van het Rijnland Lyceum uit Voorburg mag Nederland vertegenwoordigen tijdens het European Championship in het Griekse Sofiko. Het thema UNEARTHED daagde dit jaar in totaal 9.500 jongeren in Nederland uit om hun stem- en samenwerkingsvaardigheden in te zetten met behulp van creatief denken en onderzoek.

In Martiniplaza was er naast de robotwedstrijden en teampresentaties ook een uitgebreide Experience Area ingericht. Bezoekers en deelnemers konden daar deelnemen aan workshops en demonstraties, waaronder de Zpannend Zernike Science Truck, een planetarium en een waterstofworkshop. Ook de Rijksuniversiteit Groningen was aanwezig met archeologie-activiteiten en er werd een demonstratie gegeven van de Future Edition met de recent gelanceerde LEGO Education Computer Science & AI set.

Over de competitie

De FIRST LEGO League is een wereldwijd onderwijsprogramma en technologiecompetitie voor jongeren. Het werd in 1998 opgericht door FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) in samenwerking met LEGO Education, met als doel jongeren te enthousiasmeren voor techniek, technologie en robotica. Jaarlijks doen wereldwijd ruim 650.000 kinderen uit 110 landen mee aan het programma, dat bestaat uit de divisies Discover, Explore en Challenge. De Challenge-divisie wordt in Nederland mede mogelijk gemaakt door ASML en BDR Thermea Foundation.

