Laatste lijsttrekkersdebat en uitslagenavond raadsverkiezingen live bij OOG vanuit het Forum

Foto via Forum Groningen

Om inwoners te helpen bij hun keuze in het stemhokje tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week woensdag (18 maart) organiseren OOG, RTV Noord, het Dagblad van het Noorden en Forum Groningen maandagavond (16 maart) om 20:00 uur een laatste debat in Forum Groningen. OOG zendt daarnaast tijdens de uitslagenavond van komende woensdag live uit vanuit het Forum op radio en televisie en volgt alles online via een liveblog en de socials.

Het slotdebat van maandagavond wordt geleid door RTV-Noord-verslaggevers Eva Hulscher en Wouter Holsappel. OOG TV en RTV Noord zenden het debat live uit. Inwoners kunnen zo vanuit huis volgen wat de verschillende lijstrekkers te zeggen hebben.

Op woensdag 18 maart is in Forum Groningen de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Roelien Kamminga maakt aan het eind van de avond de voorlopige einduitslag bekend. Belangstellenden zijn welkom om de uitslagenavond in het Forum bij te wonen. Tijdens de uitslagenavond is er in de Rabo Studio muziek, bespiegelingen over de verkiezingen en de bekendmaking van de nieuwe gemeenteraad.

Wie de hele verkiezingsdag woensdag op de voet wil volgen, kan dat doen dankzij een liveblog op de website van OOG en updates via de sociale media van de omroep. Ook tijdens de uitslagenavond in het Forum volgen verslaggevers van minuut tot minuut de gang van zaken in dit blog. OOG zendt de uitslagenavond ook live uit op televisie en radio vanaf 21:00 uur.

