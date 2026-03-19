Laatste editie NK Tegelwippen vandaag gestart

De laatste editie van het NK Tegelwippen is vandaag gestart in onze provincie. Bij het NK Tegelwippen verwijder je tegels uit de tuin en vervang je die door planten, gras of bloemen. Iedereen kan hieraan meedoen.

Om deze laatste editie te vieren, is dit keer een zogeheten ‘Wipshop’ geopend: een online pagina waarop tien bijzondere stukken groen te zien zijn die deelnemers kunnen winnen. Deze stukken komen van verschillende plekken door heel Nederland.

Zo kun je bijvoorbeeld een stukje groen winnen uit de historische paleistuin van Paleis het Loo, groen uit de beeldentuin van het Kröller-Müller museum, of gras uit het wallabyverblijf in Artis.

Het NK Tegelwippen bestaat sinds 2020. Elk jaar zijn er miljoenen tegels ingeruild voor groen. Vorig jaar zijn er in 203 gemeenten bijna 6 miljoen tegels eruit ‘gewipt’.

Het NK Tegelwippen wordt georganiseerd door creatief bureau Frank Lee en gesteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en door Leven met Water. De actie moet helpen bij een klimaatbestendige leefomgeving, een betere wateropvang bij stortbuien, koelere steden tijdens hete zomers en een gezondere en aangenamere woonomgeving.