KPN: al 55 duizend adressen in Stad aangesloten op glasvezelnet

KPN begint in april met de aanleg van glasvezel in de wijk Beijum. Daarna volgt Noorddijk. Begin volgend jaar is de binnenstad aan de beurt.

Volgens KPN zijn inmiddels 55 duizend adressen in Groningen aangesloten op haar netwerk. Er is ruim 1150 kilometer gegraven voor de aanleg. In de wijken Noordoost, Selwerd, Oud West, Oosterpark, Oud Zuid, Vinkhuizen en Hoogkerk is de klus al afgerond. In Haren en Helpman worden momenteel de laatste huizen aangesloten.

“Het is belangrijk dat de aansluiting er komt,” zegt Joeri Munier van KPN. “Het oude kopernetwerk wordt namelijk op termijn uitgezet. Met de glasvezelaansluiting ben je klaar voor de komende jaren. Het is allang geen luxe meer, maar een basisbehoefte.”