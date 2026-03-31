Koninklijke onderscheidingen en herinneringen bij afscheid van 22 gemeenteraadsleden: “Hard op de inhoud, zacht op de relatie”

In het Stadhuis is dinsdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad die de afgelopen vier jaar de rol van volksvertegenwoordiging vervulde. Van de 45 raadsleden komen er 22 niet terug in de raad die woensdag geïnstalleerd wordt. Bij het afscheid werden koninklijke onderscheidingen uitgereikt, werden herinneringen opgehaald, maar verliet vooral heel veel jaren aan politieke ervaring de raadszaal.

Voordat de raad ontbonden werd, had zij eerst nog een belangrijke klus te klaren: oordelen of de recent gehouden gemeenteraadsverkiezingen goed verlopen zijn en goedkeuring verlenen aan de nieuwe raadsleden die woensdag geïnstalleerd worden. Nadat hiermee unaniem was ingestemd, kon begonnen worden met afscheid nemen. “In de afgelopen vier jaar is er veel gebeurd”, vertelt burgemeester Roelien Kamminga (VVD). “Internationale en landelijke ontwikkelingen volgden elkaar snel op, die in sommige gevallen ook hier een weerslag hadden. De afgelopen vier jaar heeft deze raad en dit college gewerkt met de intentie om het beste te doen voor de inwoners. De sfeer in al die jaren was goed: hard op de inhoud, zacht op de relatie.”

Kamminga haalde ook herinneringen op. Want de huidige raad werd vier jaar geleden geïnstalleerd in de Stadskerk aan de Friesestraatweg. Na vergaderingen in de Oosterpoort en in een zaal van het Provinciehuis kon uiteindelijk het vernieuwde en gerenoveerde Stadhuis worden betrokken. “Tijdens deze periode is ook het inloopspreekuur ontstaan: een moment op de woensdagavond waarbij inwoners in gesprek kunnen gaan met de raadsleden. Na een aarzelend begin werd dit steeds drukker bezocht en werd het gebruikt voor het goede gesprek. En ook de wijkgesprekken, waarbij met name in deze periode in de noordelijke wijken, maar ook in De Wijert, met inwoners op locatie is gesproken om van hen te horen wat zij nu belangrijk vinden.”

De burgemeester stond ook stil bij de veranderingen in de raad. Deze raadsperiode kende bijvoorbeeld drie burgemeesters. “Koen Schuiling stopte anderhalf jaar geleden en hij kreeg een mooi en verdiend afscheid. Geheel volgens traditie hangt een mooi portret van hem in de burgemeestersgalerij. Mirjam van ’t Veld (CDA) werd aangesteld als waarnemend burgemeester. Bij haar vertrek zei zij: ‘Groningen is in mijn hart gaan zitten’. Het waren vier woelige jaren waarbij u er als raad was voor de inwoners. U kon er zijn dankzij uw thuisfront. Zij zagen u vertrekken naar weer een vergadering die bijgewoond moest worden. Vanaf vandaag komt een deel van deze raadsleden weer thuis. Groningen is een gemeente waar we naar elkaar omkijken. We zijn een mooie, warme en sociale gemeente. Een gemeente waar geen plek is voor onverdraagzaamheid en racisme. We staan hier voor de rechtsstaat. Hopelijk blijft dat ook zo.”

Ietje Jacobs-Setz

In totaal namen 22 raadsleden afscheid. Bij een aantal van hen werd uitgebreid stilgestaan. Zoals bij Ietje Jacobs-Setz van de VVD. De afscheidstoespraak voor Jacobs-Setz begon met beelden uit 2014, toen het raadslid voor het eerst het woord kreeg in de Harense gemeenteraad. Kamminga: “Jij bent een spraakwaterval. Jij kunt heel veel woorden in korte tijd met iemand delen. Wanneer komt er nu een punt? In de bedachtzame raad van Haren moest men daar wel aan wennen. Maar jij sprak niet zo maar: je woorden sneden hout. Tijdens de verschillende raadsperiodes heb je altijd dicht bij de ondernemers en de inwoners gestaan. En; kom niet aan Haren, want dan trof men jou op hun pad. Je werkte met het motto: denk in kansen, niet in regels. Van de laatste jaren heb je gezegd dat die je zwaar zijn gevallen. Of zoals je het zelf verwoordt: je zou maar een liberaal raadslid zijn met een superlinks college. Je hebt 4.400 dagen de gemeente gediend. Groningen verliest met jouw vertrek een verantwoordelijke volksvertegenwoordiger. Dat is men in Den Haag niet ontgaan: het heeft de koning namelijk behaagd om je te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.”

Ietje Jacobs-Setz krijgt de onderscheiding opgespeld. Foto: screenshot livestream gemeente

Jacobs-Setz vertelt in haar toespraak dat ze met name haar familie, haar vrienden en haar dierbaren wil bedenken: “Ondanks dat ik een politieke junk ben, was raadslid worden niet een droom. Op een regenachtige dag op het station in Haren werd ik aangesproken door een toenmalig bestuurslid met de vraag of raadslid niet iets voor mij zou zijn. Nu zijn we twaalf jaar verder en zwaai ik af. Ik heb mijzelf nooit als politicus gezien. Ik was volksvertegenwoordiger. Op mijn werk wisten ze dat ik er naast een hobby had die veel tijd kostte. Maar ik heb het raadswerk altijd vol overgave gedaan. Om tot slot nog wat Jacobs-Setz-wijsheden mee te geven: de ideale samenleving bestaat niet. Ga goed zorgen voor mijn gemeente, ga goed zorgen voor mijn stad, voor mijn dorp.”

Rita Pestman

Ook werd uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Rita Pestman van de PvdA. Kamminga: “Je was de stem uit de Ommelanden; je bracht in deze raad het geluid uit één van de dorpen. In 2008 begon je je politieke carrière in de gemeenteraad van Ten Boer. In de raad daar had je de gewoonte om je bijdragen te beginnen met een gedicht of een spreekwoord in de Franse taal. Die traditie heb je hier niet doorgezet. In Ten Boer kwam je op voor de inwoners en week je wel eens af van de landelijke partijlijn. Het kwam daarom voor dat de afdelingsvoorzitter van de partij op de tribune plaatsnam om te controleren of jij je wel hield aan de partijrichtlijn. Bij de opheffing van de gemeente Ten Boer verdween je uit de politiek. Om vier jaar later terug te komen. Je zei zelf de overgang groot te vinden, omdat je bij onderwerpen veel minder dicht op de inwoners kon zitten. Ook miste je de gemoedelijkheid die in Ten Boer aanwezig was. Jij hebt altijd voor de inwoners gestaan en ook voor de dorpen. Je lette op de bereikbaarheid. Jij was dan ook vaak kritisch als het ging om plannen waarbij het autoverkeer terug moest worden gedrongen. Sommige plannen noemde je zelfs luchtfietserij. Jij was de afgelopen jaren een volksvertegenwoordiger zoals de functie van volksvertegenwoordiger bedoeld is. Dat is in Den Haag niet onopgemerkt gebleven: daarom heeft het koning behaagd om jou ook te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.”

Rita Pestman krijgt de onderscheiding uitgereikt. Foto: screenshot livestream gemeente

Pestman: “Het was nooit mijn bedoeling geweest om raadslid te worden. In 2003 werd ik lid van de PvdA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 werd met mij contact opgenomen. Of ik niet op de kieslijst wilde staan. De partij wilde namelijk een goede verdeling over de dorpen en ook de verdeling tussen man en vrouw moest goed geregeld zijn. Ik schrok mij een hoedje. Ik wilde daar even over nadenken. Daarna heeft deze persoon zo vaak gebeld dat ik buikpijn kreeg als de telefoon begon te rinkelen. Uiteindelijk stemde ik in, maar dan wel met het verzoek om op een onverkiesbare plek te komen. Ik hoefde mij geen zorgen te maken, werd tegen mij gezegd. Toen de lijst verscheen, bleek ik wel veel hoger te staan dan waar ik op had gerekend. Maar ach, het was nog steeds een onverkiesbare plek, dus ik maakte er geen werk van. De verkiezingen pakten voor de PvdA echter erg goed uit en we wonnen twee zetels. Nadat we in het college terecht kwamen en een wethouder leverden, kwam ik in de raad terecht: immers wie A zegt, moet ook B zeggen. Dit werk heb ik altijd gedaan met de afspraak dat ik met mijzelf door één deur moet kunnen. Bij alles wat ik doe moet ik mezelf recht in de ogen kunnen aankijken. Het was het de afgelopen jaren allemaal ontzettend waard. Mocht je ook ooit de vraag krijgen om politiek actief te worden, geloof mij, zeg dan direct ja. Ga er voor.”

Benni Leemhuis

Ook de nestor van de gemeenteraad nam afscheid. Benni Leemhuis van GroenLinks zat de afgelopen zestien jaar in de raad. Kamminga: “Tijdens één van je eerste debatten ging het over de tram. Die kwam er niet, waarbij jij het graag anders had gezien. Je bent in Groningen geboren en getogen, maar je hebt Zwitserse roots en je hebt vier jaar in Caïro gewoond. Je noemt jezelf een fietsgoeroe, een geuzennaam die je jezelf hebt aangemeten. Je hebt je gepresenteerd als een ware ambassadeur voor Groningen als fietsstad. Daarmee trok je zelf Duitsland in en was je bij omroep NDR te zien hoe wij het hier aanpakken. Niet voor niets liet de Fietsersbond Groningen eerder weten bezorgd te zijn nu jij vertrekt: hoe moet het straks als Benni niet meer in de raad zit? Je was verkeersdeskundige waarbij je pleitte voor minder auto’s en voor meer fietsverkeer en beter openbaar vervoer. Ook had je een uitgesproken mening over verkeerd geparkeerde hoogwerkers. Onder de hashtag #herwindeopenbareruimte vroeg je hier aandacht aan. Je kruistocht wordt wel eens vergeleken met Don Quichot, met als belangrijkste verschil dat jouw actie wel succesvol was. Je hebt de afgelopen zestien jaar de gemeente zien veranderen, waarbij jij hebt bijgedragen aan een nog mooier Groningen. Het heeft de koning dan ook behaagd om je te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.”

Ook nestor Benni Leemhuis werd in het zonnetje gezet. Foto: screenshot livestream gemeente

Leemhuis: “Ik sta hier met gemengde gevoelens: het raadswerk is het mooiste en leukste wat je kan overkomen en wat je kunt doen. Maar wil je het altijd blijven doen? Op een gegeven moment ben je er klaar mee. Qua lintje wilde ik niet onhoffelijk overkomen. Maar ik ben een republikein. Toch heb ik op het laatste moment besloten om het lintje wel te ontvangen. Dat is mede dankzij een gesprek met de griffier die mijn meest gevoelige snaar wist te raken. Ze vroeg: wat vinden je kinderen ervan? Lucas en Joris zijn mijn beide zoons. Ze gaven aan het republikeinse standpunt wel belangrijk te vinden, maar ze vonden een lintje toch ook wel heel erg verdiend. De rest is geschiedenis. Ik wil iedereen ontzettend bedanken dat ik dit zestien jaar heb mogen doen. De kiezers die op mij gestemd hebben en mij het vertrouwen hebben gegeven. En ook de pers die wat wij hier doen zichtbaar maakt. Dat is heel waardevol.”

GroenLinks: Justine Jones, Sophie Middelhuis en Peter Swart

Daarnaast zijn er negentien andere raadsleden van wie afscheid werd genomen. Van Justine Jones van GroenLinks bijvoorbeeld. Kamminga: “Voor hoe lang nemen we afscheid van je? Afhankelijk van de verdere bestuursvorming zou dit een tijdelijk afscheid kunnen zijn. Aan het eind van de vorige raadsperiode kwam je in de gemeenteraad terecht. Je hebt grote betrokkenheid getoond bij het aardbevingsdossier. Ook heb je je sterk gemaakt voor het voorlezen aan kinderen door raadsleden op scholen en bibliotheken. En je hebt je recent nog ingezet voor internationals, om voor hen de verkiezingen zichtbaarder te maken.”

Ook Sophie Middelhuis van GroenLinks vertrekt. Kamminga: “Toen je begon, was je het jongste lid van de raad en tegelijkertijd één van de jongste raadsleden van het land: 20 jaar was je. Toch was je niet onervaren: als voorzitter van de jongerenorganisatie DWARS had je al de nodige vlieguren gemaakt. Tijdens je maidenspeech vertelde je dat een les maatschappijleer op de middelbare school de interesse in de politiek had gewekt. De afgelopen jaren heb je je ingezet voor de cultuur en broedplaatsen. Maar buiten de raad was je nadrukkelijk aanwezig om kinderen en jongeren rond te leiden op het Stadhuis. De komende jaren ga je andere dingen doen. Je gaat bijvoorbeeld reizen. Maar je hebt ook een belofte gedaan: je bent begonnen als jongste raadslid, maar ooit wil je stoppen als oudste raadslid. Daarom zeg ik tegen jou: tot ziens.”

En Peter Swart van GroenLinks keert ook niet terug. Kamminga: “Tijdens deze raadsperiode ben je drie keer geïnstalleerd als raadslid. Ik denk dat je het geheime wapen van de fractie bent. Na een weloverwogen slow start heb je uiteindelijk de plek ingenomen van Hans Sietsma. Je kreeg sport in je portefeuille. In je maidenspeech refereerde je naar je vader. Je vader, Bert Swart, is burgemeester geweest op Schiermonnikoog en in Zuidhorn. Hij had graag sportleraar willen worden. Jij bent sportleraar en je werd ook politicus. Je hebt je ingezet voor inwoners die zich onvoldoende kunnen bewegen. Met de motie ‘waterpret in alle seizoenen’ kan er nu gezwommen worden in het Stadspark. Maar ook heb je je ingezet voor het realiseren van sportplekken in de wijken.” GroenLinks had daarnaast deze periode nog een aantal raadsleden die door omstandigheden eerder zijn vertrokken of op tijdelijke basis het ambt hebben bekleed: het gaat om Hans Sietsma, Robert Lagestee en Jan Visser.

PvdA: Rozemarijn Gierkink en Rico Tjepkema

Bij de PvdA zijn er naast Rita Pestman nog twee raadsleden die vertrekken: Rozemarijn Gierkink en Rico Tjepkema. Kamminga over Gierkink: “Je hebt je met aanstekelijk enthousiasme verdienstelijk gemaakt in de raad. In navolging van vrouwelijke pioniers als Agnes de Vries-Bruins uit Groningen en Joke Kool-Smit wilde jij doorgaan met hun strijd. De strijd tegen onrecht en discriminatie en het opkomen voor de positie van dak- en thuislozen. De afgelopen jaren hebben we je stukje bij beetje steeds beter leren kennen. Zo vertelde je dat je tijdens je tienertijd uitging in een soos in Brabant. Daar heb je veel geleerd wat je kon gebruiken tijdens je raadswerk. Toen je hier als 17-jarige kwam, kreeg je in het uitgaanscircuit nergens toegang toe. Waar was de soos? Waar konden tieners onder de 18 elkaar ontmoeten? Jij hebt je ingezet voor het realiseren van alcoholvrije uitgaansmogelijkheden. Dat deed je met de motie: ‘Ik wil dansen’. Wij gaan jou swingende aanwezigheid hier missen.”

Tjepkema kwam in de raad na het vertrek van Julian Bushoff die Tweede Kamerlid werd. Kamminga: “Met jou komst bleef de debatvaardigheid op peil. Als een echte woondebater nam je al in je eerste bijdrage de naam van politicus Jan Schaefer in de mond. Jij liet hier zien dat je hele scherpe debatten kon voeren waarbij je na afloop een drankje met elkaar kon drinken. Het liefst in een bruine kroeg, waar jij je een warm pleitbezorger voorstelde. Je hebt je ingezet voor de sociale woningbouw en het tegengaan van malafide huisjesbazen. Onlangs heb je je sterk gemaakt voor de verbindingsstraten richting de binnenstad, om deze straten mooier te maken. De komende tijd ga je aan het werk in Den Haag, en daar wensen we jou veel succes bij.” Daarnaast was in deze periode ook Els van der Weele actief voor de PvdA. Zij vertrok in 2023.

D66: Mirjam Gietema en Tom Rustebiel

Bij D66 vertrekken twee raadsleden: Mirjam Gietema en Tom Rustebiel. Over Gietema zegt Kamminga: “Met voorkeursstemmen kwam je in de raad terecht. Jouw missie was het verkleinen van de afstand tussen de politiek en de inwoners. Je hebt de mensen meegenomen op je politieke avontuur. Maar het werk was niet altijd makkelijk. Je vertelde eens dat dossiers soms muurvast zitten en dat het lastig is om het verschil te maken. Je bent letterlijk ziek geweest van de politiek. Jeugdzorg is voor jou altijd een belangrijk onderwerp geweest waar je je voor hebt ingezet. Daarnaast was je samen met Irene Huitema van de PvdA initiatiefnemer om in de aanloop naar de verkiezingen meer debatten in de wijken en dorpen te organiseren: dat hebben de partijen geweten. Ondanks dat je in de laatste maanden wist dat er geen nieuwe termijn zou komen, ben je je vol overgave blijven inzetten. Ook via sociale media.”

Rustebiel zat de afgelopen tien jaar in de raad. “Na commissielid te zijn geweest, boekte je tijdens je raadsjaren meerdere successen en haalde je met initiatiefvoorstellen de media: een zandbak op de Grote Markt en een groenere diepenring? Je werkte aan voorstellen om vervuilende scooters uit de binnenstad te weren en toen wielrenner Bauke Mollema in 2017 een overwinning behaalde in de Ronde van Frankrijk, deed je een voorstel om het fietspad richting Zuidhorn naar deze held te vernoemen. Om daarmee jonge mensen te inspireren om in zijn voetsporen te gaan stappen. Ook heb je ingezet voor de realisatie van het mtb Skills Park en de zondagochtendopenstelling van winkeliers in de binnenstad.”

Partij voor de Dieren: Terence van Zoelen, Wesley Pechler en Sigrid Kroezen

Bij Partij voor de Dieren vertrekken drie raadsleden: Terence van Zoelen, Wesley Pechler en Sigrid Kroezen. Burgemeester Kamminga over Pechler: “Jij bent een politiek dier. Als kind nam je al deel aan rangeracties van het Wereld Natuur Fonds. Op je zestiende, dat was in 2011, stond je met je naam op de kieslijst van de Provinciale Staten. Je werd toen steunlid. Na de herindeling kwam je in deze raad terecht. Aan jou hebben we te danken dat rond Sinterklaas de veganistische chocoladeletter werd geïntroduceerd. Om iedereen te laten proeven dat het heel lekker is. Je noemt jezelf een lokale partijmastodont. We hebben je leren kennen als een open en bondig persoon met soms een sneertje. Je bracht luchtigheid in de raadszaal. Je bijdragen gingen altijd in een enorm tempo. Daarnaast heb je je altijd sterk gemaakt voor de positie van dieren en voor kwetsbare groepen.”

Van Zoelen is ook sinds de herindeling raadslid. Kamminga: “Dankzij jou hebben de veganistische koeken en de havermoutmelk hun intrede gedaan. Je kunt echt zeggen dat er de afgelopen jaren wat veranderd is op het Stadhuis. Je bent geboren en getogen in de stad. Je ideale stad is een zo groen mogelijke stad. Ook jouw liefde voor dieren was aanwezig. Met name de veiligheid voor dieren. Met de motie ‘laat fikkie niet fikken’ pleitte je voor huisdierenstickers zodat hulpdiensten weten of zich een huisdier in een pand bevindt. Inmiddels zijn er al 6.000 stickers verspreid. Ook heb je je ingezet voor het behoud van Backbone aan de Travertijnstraat en hield je pleidooien voor een vuurwerkverbod.” Sigrid Kroezen is het kortst zittende raadslid. Zij kwam twee maanden geleden in de raad terecht na het afscheid van wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren), waarbij deze plek werd ingenomen door Janette Bosma. “Ondanks dat we jou nog niet zo lang kennen, ben je niet nieuw in de politiek: je bent al vele jaren achter de schermen actief als bestuurslid voor de partij en als medewerker van de fractie in de Provinciale Staten. Een functie die vaak onzichtbaar is, maar waarvan het werk ontzettend belangrijk is. Ik hoop dat je je blijft inzetten.”

Stadspartij 100% voor Groningen: Hans Moerkerk

Bij Stadspartij 100% voor Groningen vertrekt Hans Moerkerk. Kamminga: “Je loopt al zo’n twintig jaar mee in de politiek. Naast ondernemer zette je je aanvankelijk in voor de Stadspartij en later voor 100% Groningen. Nu ben je raadslid voor de fusiepartij. Je bent een stille kracht, die zich altijd duidelijk laten horen bij belangrijke debatten als het Voorjaarsdebat. Steevast wees je de raad en het college bij deze vergaderingen op de grondexploitaties en de financiën die daarmee gemoeid gaan. In de afgelopen jaren ben je regelmatig teruggekomen in de politiek. Ook dit keer stond je op de kieslijst, dus wie weet gaan we je de komende jaren alsnog weer zien.” Voor Stadspartij 100% voor Groningen waren deze raadsperiode ook Amrut Sijbolts en Mariska Sloot actief. Zij hebben hun termijn niet vol gemaakt.

SP: Daan Brandenbarg en Jurrie Huisman

Bij de SP vertrekken twee raadsleden: Daan Brandenbarg en Jurrie Huisman. Kamminga over Brandenbarg: “Je zit sinds 2015 in de gemeenteraad. Als jij aan het woord was, gebeurde er altijd iets extra’s. De woorden werden met handgebaren extra kracht bijgezet. Je was gepassioneerd en de rol van fractievoorzitter paste je goed. Toch werd het voor jou steeds lastiger om alles te combineren. Het hebben van een jong gezin en je academische werk lieten je al eerder besluiten om het fractievoorzitterschap over te dragen. De afgelopen jaren heb je je sterk gemaakt voor de invoering van een raadgevend referendum. Zodat inwoners volksvertegenwoordigers terug kunnen fluiten. Het is er nog niet van gekomen, maar de mogelijkheid ligt er.”

Huisman kwam in de raad terecht als opvolger van Jimmy Dijk die naar Den Haag vertrok. “Je bent kort en krachtig in je woordvoeringen. Jij bent iemand die nog veel liever de straat op gaat om in gesprek te gaan met inwoners. Tijdens deze raadsperiode heb je je sterk gemaakt voor het instellen van een buurttaxi waardoor mensen makkelijker mee kunnen doen in de samenleving en de invoering van het 50+1-model bij FC Groningen.”

VVD: Elisabeth Akkerman

Bij de VVD vertrekt naast Ietje Jacobs-Setz ook Elisabeth Akkerman. Kamminga: “Je bent sinds november 2017 raadslid. Tijdens één van je eerste vergaderingen vroeg je aandacht voor vernielingen die aan auto’s waren aangericht. Je expertise lag op het gebied van de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Extra aandacht had je voor het ondersteunen van werkzoekenden, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en je hebt je sterk gemaakt voor jeugdhulp.”

Student & Stad: Olivier van Schagen en Pablo Vermerris

Bij Student & Stad vertrekken twee raadsleden. Olivier van Schagen en Pablo Vermerris. Kamminga over Van Schagen: “Als 21-jarige kwam je in de raad terecht. Bij Student & Stad is het de gewoonte dat halverwege de raadsperiode plaats wordt gemaakt voor een ander raadslid. Om op deze manier jong talent een kans te geven en ook om genoeg ruimte te laten voor de studie. Je hebt je ingezet voor de lage opkomst van jongeren bij de verkiezingen. Je hield een indrukwekkend betoog waarbij je het omschreef als een gebrek aan interesse om vervolgens het hoofd weemoedig te buigen en te zeggen dat jij vroeger ook zo was. Je herinnerde de raad er meermaals aan dat Groningen een studentenstad is waar jongeren moeten kunnen wonen en werken. Het realiseren van betaalbare woningen is daarom belangrijk. Maar ook dat je op zondagochtend een broodje in de binnenstad moet kunnen kopen. Recent heb je je nog ingezet voor het versoepelen van de regels rond straatmuziek. Overwinningen waren het behoud van het Stadsstrand en de realisatie van de Nachtvisie. Wij hopen jou op 31 december te ontmoeten op de Vismarkt, want wij denken dat je de ontwikkelingen rond het aftelmoment op de voet zult blijven volgen.”

Ook Vermerris kwam als 21-jarige in de raad terecht. “Je vond al heel snel je draai en je zeer goede dossierkennis viel op. Geen bijlage bleef ongelezen. Ook had je veel aandacht voor de langetermijnagenda. Je had zichtbaar plezier in je werk. Je was onderdeel van de vertrouwenscommissie die gezocht heeft naar een nieuwe burgemeester. Als raadslid heb je je ingezet voor het mogelijk maken dat jongeren drugs kunnen testen en dat er openbare toiletten komen. Maar bovenal was je zeer betrokken en had je interesse in iedereen. Gisteren stuurde je nog een appje naar de griffie waarin je opmerkte dat er nu wel heel veel aardbevingswoordvoerders vertrekken, dat het goed is om dat in de gaten te houden. Het laat je enorme betrokkenheid zien.” Daarnaast waren voor Student & Stad in deze periode Mirte Goodijk, Karoline de Groot en Daan Swets actief.

ChristenUnie: Laurent Dwarshuis

Bij de ChristenUnie vertrekt Laurent Dwarshuis. Hij kwam in september 2023 in de raad terecht. Kamminga: “Met je werk voor een overheidsorganisatie in Assen begon je in deze raad direct op vlieghoogte. Je noemt het raadswerk een politieke hobby: het meedenken en meebeslissen vond je een grote eer en verantwoordelijkheid. De eerste motie die je indiende, over ondermijnende reclame, werd verworpen. Maar een tweede motie, waarbij gemeenten de verantwoordelijkheid moeten nemen over de situatie in Ter Apel, werd aangenomen. Jij bent een hele goede luisteraar. Iets wat je tijdens je maidenspeech bekrachtigde: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, traag zijn om te spreken en traag zijn om kwaad te worden.”

Partij voor het Noorden: Evelien Bernabela

Bij Partij voor het Noorden keert Evelien Bernabela niet als raadslid terug. Kamminga: “Met voorkeursstemmen kwam je in de raad terecht. Je sprong in het diepe. In de afgelopen vier jaar heb je je altijd sterk gemaakt tegen onrecht en voor meer ruimte voor kunstenaars. Want waarom hebben we in Groningen maar zestig ateliers, waar andere gemeenten er wel tweehonderd hebben? Het raadswerk begon je steeds leuker te vinden. Je ging mee met elk werkbezoek en je was bij elk inloopspreekuur en elk vragenuur aanwezig. Binnen de partij was je het groene geweten. Recent had je nog succes om bij de Hortus Biotoop onderzoek te doen naar een Wunderkammer.”

Groep Staijen: René Staijen

Het laatste raadslid dat vertrekt is René Staijen van Groep Staijen. Kamminga: “Eerder kreeg je al een lintje bij je afscheid. Een punt was dat toen dacht je. Maar het liep anders. Je kreeg een heuse comeback en de afgelopen twee jaar zat je als Groep Staijen in de raad. Een functie die je combineerde met je functie in de Raad van het waterschap Noorderzijlvest. Je hebt je de afgelopen jaren beziggehouden met de exacte portefeuilles maar ook met de problematiek rond de aardbevingen. In je woonplaats Woltersum zag je de ellende om je heen ontstaan. Je bent twintig jaar raadslid geweest. Een indrukwekkende carrière. Eerst in Ten Boer en de laatste jaren in Groningen. Het gaat je goed.”

Naast de vertrekkende raadsleden zijn alle raadsleden dinsdag uit hun functie gezet. Woensdag 1 april volgt de installatie van de nieuwe raad. Dan wordt ook de opdracht voor de verkenner, die onderzoek gaat doen naar een nieuw college, definitief gemaakt.