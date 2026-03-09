Komend weekend bussen in plaats van treinen tussen Groningen, Bad Nieuweschans en Veendam

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Komend weekend rijden er geen treinen tussen Groningen, Bad Nieuweschans en Veendam. Arriva zet bussen in.

ProRail werkt aan het spoor op zaterdag 14 maart en zondag 15 maart. Afhankelijk van de reis kan de reistijd met de treinvervangende bus tot 45 minuten langer zijn. Bestaande aansluitingen kunnen niet worden gegarandeerd.

Reizigers die gebruik maken van een treinvervangende bus hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals een OV-chipkaart, OV-pas of betaalpas. Inchecken kan op het station of bij de bushalte van vertrek; uitchecken gebeurt op de bushalte of het station van aankomst. Het is niet mogelijk om fietsen mee te nemen in de bus. Arriva biedt tijdens buitendienststellingen een taxiservice voor reizigers in een rolstoel of scootmobiel, omdat treinvervangende bussen hiervoor niet zijn ingericht.