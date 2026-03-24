KNMI waarschuwt voor zware windstoten tijdens buien van woensdagnacht

Het KNMI heeft dinsdagmiddag de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor de komende woensdagnacht. Met name tegen het einde van de nacht is er, tijdens buien, kans op zware windstoten.

De waarschuwing voor Groningen geldt woensdagnacht van 04.00 tot 06.00 uur. De wind neemt dinsdagmiddag en -avond al geleidelijk toe. In de nacht is er vooral in de kustgebieden kans op zware windstoten van van 75 tot 90 km/u, met name tijdens buien. Ook landinwaarts in Groningen is er, tijdens passage van een felle buienlijn kortstondig kans op zware windstoten van van 70 tot 80 km/u.

In de eerste helft van woensdagochtend neemt de wind vrij snel af af en verdwijnen de zware windstoten.