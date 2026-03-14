Klimaatneutraal of gas terugnemen? | De kijk van de partijen

Eén van de thema’s waarover flink van mening wordt verschild, is duurzaamheid. Moet de stad in hoog tempo klimaatneutraal worden, zoals D66 en GroenLinks-PvdA willen? Of moeten we juist gas terugnemen om inwoners niet op te zadelen met onbetaalbare rekeningen, zoals PVV en Forum voor Democratie betogen?

Groningen heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. Er kwam een milieuzone, er werden duizenden woningen aangesloten op het warmtenet en de gemeente zette vol in op vergroening. Maar lang niet iedereen is even enthousiast over het tempo en de richting van dit beleid. Terwijl de ene partij droomt van een klimaatneutrale stad in 2030, wil de andere juist af van ‘klimaathobby’s’ en ruimte bieden aan de houtkachel en de auto.

Energie- en klimaatneutraal Groningen

D66, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, Volt en ChristenUnie zetten hoog in op een klimaat- en energieneutraal beleid voor de gemeente. Woningen moeten verduurzaamd worden en nieuwbouwwoningen moeten energieneutraal worden gemaakt.

BBB, Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor het Noorden hebben een genuanceerde kijk naar de klimaatplannen voor de gemeente. Verduurzaming is belangrijk volgens deze partijen, maar moeten betaalbaar blijven voor de inwoner.

PVV en Forum voor Democratie zijn kritisch op het huidige klimaatbeleid en willen hiermee stoppen. Zij vinden de kosten voor de inwoners te hoog en willen ook kijken naar de mogelijkheden om fossiele brandstof te behouden en goedkoper te maken.

Energieopwekking en verwarming

VVD ziet grootschalige oplossingen als de mogelijkheid om energie op te wekken. Samen met GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren zijn zij voor zonnepanelen op daken. Ook wil de VVD naar de mogelijkheid kijken om in kernenergie te investeren.

Forum voor Democratie wil geen stookverbod. Zij zijn voor het behoud van houtkachels. GroenLinks-PvdA wil houtstook ontmoedigen vanwege de gezondheidsrisico’s die dit meebrengt. Ondanks de kritiek die Forum voor Democratie uit op het klimaatbeleid zijn zij wel voor het extra isoleren van huizen. Volgens de verkiezingsprogramma’s lijken alle partijen elkaar te vinden op het gebied van woningisolatie.

Milieuzones

In de gemeente zijn de laatste jaren steeds meer milieuzones te vinden. GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren en Volt maken zich hard voor het behoud van deze zones in de stad. Zij vinden dat het de luchtkwaliteit in de stad aanzienlijk heeft verbeterd.

BBB en Forum voor Democratie zijn voor de afschaffing van de zones. Waar Forum voor Democratie in zijn geheel kritisch is op het klimaatbeleid, geeft BBB op dit punt aan dat de milieuzones te weinig effect hebben voor de inwoners.

Betaalbaar verduurzamen

Bijna alle partijen zijn het erover eens dat het beleid betaalbaar moet blijven voor de burger. SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben in partijprogramma’s vooral oog voor de lage inkomens. Zij moeten niet te veel lasten dragen voor de verduurzaming van de gemeente volgens deze partijen. PVV en BBB willen vooral een haalbaar klimaatbeleid voor de portemonnee van de burger. Volgens hen moet niet alles ten koste gaan van de klimaatdoelen.