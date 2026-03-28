Kleurrijke Trans Day of Visibility op Grote Markt: “Aandacht is belangrijker dan ooit”

De Trans Day of Visibility, die zaterdag op de Grote Markt plaatsvond, heeft veel belangstellenden getrokken. Teuntje Zijp van de organisatie noemt de dag essentieel voor de zichtbaarheid van de gemeenschap.

“Het is een belangrijke dag”, vertelt Zijp. “Zichtbaar zijn is erg belangrijk. Op de Grote Markt boden we vandaag een mooi programma aan. De markt kleurde letterlijk en figuurlijk op met muziek, ontmoetingen en persoonlijke verhalen.” Er werd kleding geruild, kappers waren enthousiast aan het knippen en er werd stilgestaan bij een interactief kunstwerk dat de lange wachtlijsten in de transgenderzorg zichtbaar maakte. “Het kunstwerk leidde tot open gesprekken, herkenning en nieuwe inzichten.”

Zorgen over internationale ontwikkelingen

Ook vorig jaar vond er een kledingruil plaats voor transgender personen op de Grote Markt. Destijds liet Zijp al weten zich zorgen te maken over de wereldwijde ontwikkelingen, waarbij hen onder andere doelde op de situatie in de Verenigde Staten. “Die zorg is terecht gebleken, want de situatie voor transgender personen in de wereld is er niet beter op geworden. Aandacht zoals we die vandaag krijgen, is belangrijker dan ooit tevoren. Wij bestaan, wij doen ertoe.”

Volgens Zijp is de ernst van de situatie in Amerika inmiddels ook in Groningen voelbaar. “Inmiddels zijn de eerste transgender-vluchtelingen vanuit Amerika hier in Groningen aangekomen. Probeer je dat te realiseren: dat je uit je geboorteland moet vluchten omdat je daar door bepaalde groepen uitgekotst wordt. Dat is toch hartverscheurend?” Op de Grote Markt was er een podium waar muziek werd gemaakt en waar verschillende toespraken werden gehouden. “Onder andere Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support sprak de aanwezigen toe. Ook zijn er memoriams uitgesproken van mensen die afgelopen jaar overleden zijn, er was een lipsync en er is een parodie gezongen op een liedje van Taylor Swift.”

Media

Zijp benadrukt dat de Trans Day of Visibility oorspronkelijk in Amerika is ontstaan. In 2009 werd de dag in het leven geroepen om eens positief nieuws over de transgendergemeenschap te verspreiden. “En daarin is nog altijd heel veel werk te doen. Dat geldt ook voor de media”, benadrukt Zijp. “Niet elke journalist gaat gedegen met dit onderwerp om, terwijl dat wel heel belangrijk is.”

De manifestatie op de Grote Markt staat niet op zichzelf. “We organiseren elke maand bijeenkomsten waarbij we met elkaar in gesprek gaan. Dat zijn zeer waardevolle ontmoetingen, bedoeld voor mensen die al jarenlang uit de kast zijn of juist nog aan het begin van hun weg staan. Het is een traject dat niet makkelijk is; daarom is het belangrijk om elkaar te kunnen helpen en steunen.”

Incidentje

Dat aandacht en veiligheid nog altijd actuele thema’s zijn, bleek tijdens de bijeenkomst toen er een incidentje plaatsvond waarvoor de politie werd gewaarschuwd. Wat er precies is gebeurd, doet er volgens Zijp minder toe dan de impact ervan. De aanstichter schrok behoorlijk van de reactie van betrokkenen en de politieinzet die volgde. Zijp: “Dit alles laat precies zien waarom het zo belangrijk is dat we hierbij stilstaan.”