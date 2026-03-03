Kledinginzamelingsactie voor Leger des Heils bij Navigators

Foto Johannes Rienks Kledingzaak ReShare van het leger des Heils

Zoveel mogelijk kleding inzamelen voor het Leger des Heils. Dat is het doel van de actie die komende vrijdag 6 maart plaatsvindt bij studentenvereniging Navigators. De inzamelingsactie is een initiatief van de ChristenUnie.

“Wij roepen inwoners op om die dag kleding in te leveren die zij kunnen missen”, vertelt de partij. “Met de actie willen wij op een praktische manier bijdragen aan de ondersteuning van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden.” Voor veel mensen is goede kleding namelijk niet vanzelfsprekend. “Een warme jas, stevige schoenen of nette kleding kan een groot verschil maken voor mensen die te maken hebben met armoede, dakloosheid of andere vormen van nood. Kleding doneren is een laagdrempelige manier om direct iets voor een ander te betekenen. Wat bij de één achter in een kast ligt, kan voor een ander precies dat zijn wat ze nodig hebben.”

Tijden

De deuren van de studentenvereniging, die zich aan de Hardewikerstraat 7 bevindt, zijn geopend tussen 14.00 en 17.00 uur. “Iedereen is welkom om langs te komen met kleding die nog bruikbaar is. Elke bijdrage helpt.”

Jaarlijks wordt er in ons land ongeveer 135 miljoen kilo kleding weggegooid en verbrand. Het Leger des Heils houdt zich al meer dan honderd jaar bezig met het inzamelen van kleding, schoenen en textiel. Met het inzamelen worden mensen geholpen die deze spullen hard nodig hebben. Dit gebeurt onder de naam ‘ReShare’. In Groningen bevindt zich een ReShare winkel in de Oosterstraat. Naast inzamelingsacties, zijn er in het hele land ook inzamelpunten waar je kleding kunt doneren.