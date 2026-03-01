Kiosk in Diamantpark opent zondag de deuren voor nieuw seizoen

Foto Harry Koning

De kiosk in het Diamantpark in Vinkhuizen begint zondag aan een nieuw seizoen. Vanaf dit weekend is de kiosk weer op zaterdag- en zondagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

“We staan weer klaar voor een gezellig praatje en lekkere koffie, thee en andere versnaperingen”, laten de vrijwilligers weten. In de beginperiode is de kiosk alleen in de weekenden geopend, maar vanaf 1 april tot en met 30 september breiden de vrijwilligers de openingstijden uit naar woensdag tot en met zondag.

Wie langsgaat, kan dit jaar rekenen op een uitgebreid programma met speciale evenementen. Zo trapt de kiosk op Koningsdag, 27 april, af met een vrijmarkt. Op 31 mei staan er warme wafels met aardbeien, ijs, slagroom en poffertjes op het menu. De zomermaanden staan vervolgens in het teken van een zomermarkt op 28 juni en een optreden van shantykoor de Hunzevaarders op 26 juli. Het seizoen wordt op 27 september afgesloten met de Burendag Vrijmarkt.

Succesvol wijkinitiatief

De kiosk in het Diamantpark is inmiddels een vaste waarde in de wijk. Het initiatief ontstond in 2017, nadat uit een enquête van het wijkoverleg bleek dat er behoefte was aan een laagdrempelige plek voor een kop koffie en een praatje. Het wijkoverleg maakte budget vrij om het project te realiseren.

Tijdens de coronaperiode gingen de deuren voor het eerst open, en sindsdien is het een belangrijke sociale plek. “Het geeft voldoening en energie om iets terug te doen voor je wijk”, lieten de beheerders eerder weten. “Al is er op een dag maar één persoon die je even uit de eenzaamheid haalt. Dat is genoeg.” De kiosk wordt inmiddels gerund door een trouwe groep van zo’n twintig vrijwilligers.