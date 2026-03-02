Keukenchef Michelinrestaurant open eigen zaak in Stad

Keukenchef Falk van Essen opent samen met sommelier Caroline de Vries in juni een eigen restaurant in de Zwanestraat. Het moet een fine dining restaurant worden met focus op lokale ingrediënten. Dat schrijft Sikkom. Het duo is momenteel werkzaam bij Herberg Onder de Linden in Aduard, wat één Michelinster heeft.

Falk en Caroline zijn niet alleen collega’s, maar ook een stel. Ze droomden er al lange tijd van om een zaak samen te openen. Om te kijken of samenwerken er ook in zat, solliciteerde Caroline een aantal jaar geleden bij Herberg Onder de Linden, waar Falk al een tijdje werkte. Nu, vier jaar later, openen ze hun eigen restaurant.

