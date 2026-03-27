Journalist en verslaggever Rob Zijlstra op 62-jarige leeftijd overleden

Rob Zijlstra is afgelopen donderdag op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden vrijdagmiddag: de krant waar Zijlstra naam maakte als journalist, vooral vanwege zijn jarenlange rol als misdaad- en rechtbankverslaggever.

Zijlstra overleed drie jaar nadat hij gedwongen stopte met werken vanwege een hersenbloeding.

De krant herinnert zich Zijlstra als één van haar bekendste medewerkers. Met zijn grote bos krullen was Zijlstra onder meer een bekende verschijning als rechtbankverslaggever. Daarnaast schreef Zijlstra over andere misdaaggerelateerde onderwerpen, onder in zaterdagbijlages en via zijn eigen website en blog Zittingszaal 14.

Hoewel de rechtbank en misdaad Zijlstra nooit geheel loslieten, deed Zijlstra meer in de journalistiek. Voor zijn afscheid was Zijlstra lid van de onderzoeksredactie bij DvhN en in het begin van zijn loopbaan bij de krant was Zijlstra algemeen journalist in zowel de provincie als de stad Groningen.