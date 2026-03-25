Jongerenadviesraad presenteert Jongerenplan aan Staten

De Jongerenadviesraad Groningen presenteert deze woensdagmiddag haar Jongerenplan aan Provinciale Staten, onder het motto ‘Praten met Staten’.

Met dit document maakt de Jongerenraad haar standpunten, aandachtspunten en aanknopingspunten duidelijk, voor het beleid op thema’s die jongeren in Groningen raken. Met het Jongerenplan wil de raad duidelijk maken welke onderwerpen voor jongeren in de provincie van belang zijn.

“Met het Jongerenplan willen wij duidelijk maken waar wij als Jongerenadviesraad voor staan en op welke onderwerpen wij kansen en aandachtspunten zien voor jongeren in Groningen,” zegt voorzitter Stephen van der Linden. Jongeren moeten volgens de raad een duidelijke stem krijgen in provinciale vraagstukken.