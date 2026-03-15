Jongeren schitteren tijdens voorronde Kunstbende: “Op naar de Melkweg”

De winnaars van de voorronde. Foto: Kunstbende Groningen

In Theater de Machinefabriek op de Kunstwerf hebben zondag tientallen jongeren gestreden tijdens de regionale voorronde van Kunstbende Groningen. De eersteprijswinnaars verdienden een ticket voor de landelijke finale, die in juni in Amsterdam plaatsvindt.

“Het is vandaag niet appels met peren vergelijken, maar het is fruit met kaas vergelijken”, aldus één van de juryleden na afloop. Daarmee benadrukte de jury hoe lastig het was om winnaars te kiezen vanwege de enorme diversiteit binnen de categorieën. Deelnemers kwamen in actie in de disciplines DJ, expo, muziek, film, taal en theater.

De winnaars

In de categorie DJ ging de eerste prijs naar de 13-jarige Djary uit Veendam. De 16-jarige Torm uit Groningen won bij ‘expo’. De Ithaka Filmacademy pakte de winst bij ‘film’, terwijl Quiet Bloom uit Niekerk zegevierde in de categorie muziek. Bij ’taal’ ging de eerste prijs naar de 18-jarige Aimée en de 19-jarige Maaike Kroneman uit Groningen won in de categorie theater.

Op naar de Melkweg

“Meer dan vijftig jongeren betraden vanmiddag het podium om hun eigen werk te laten zien”, vertelt de organisatie. Een achttienkoppige jury beoordeelde de acts. De winnaars gaan naar de finale tijdens het Kunstbende Young Creators Festival, dat op zaterdag 27 juni in de Melkweg in Amsterdam wordt gehouden. Naast de bekende gele Kunstbende Award krijgen de winnaars coaching en de kans om op te treden op diverse festivals in de regio.

Kweekvijver voor talent

Kunstbende is een landelijk podium voor creatievelingen tussen de 13 en 19 jaar. Het platform staat bekend als een belangrijke kweekvijver; artiesten als Trijntje Oosterhuis, Martin Garrix en Kalvijn zetten hier ooit hun eerste stappen in hun carrière.