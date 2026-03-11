Jongeren in witte overalls op de vlucht voor politie en boa’s tijdens Hunted in Haren

Foto: Rieks Oijnhausen

In de Harense wijk Oosterhaar hebben jongeren woensdagmiddag en -avond het spel ‘Hunted’ gespeeld. Tijdens het spel probeerden zij uit handen te blijven van politieagenten en boa’s. Het initiatief is bedoeld om op een speelse manier contact te leggen tussen jongeren en handhavers.

Het spel werd woensdag twee keer gespeeld. Aan het einde van de middag deden basisschoolleerlingen mee en ’s avonds was het de beurt aan de oudere jeugd.

De deelnemers kregen bij de start een plattegrond van de wijk. Daarop stonden drie stempelposten aangegeven. De jongeren, gekleed in witte overalls, moesten deze punten zien te bereiken zonder getikt te worden door agenten of boa’s.

Na het startsein kregen de deelnemers eerst een paar minuten voorsprong. Daarna begonnen politieagenten en handhavers aan de achtervolging door steegjes, laantjes en parken in Oosterhaar.

De agenten en boa’s deden mee op de fiets, scooter, motor en in een politiebusje. Voor sommige afgetikte kinderen bracht dat busje hen ook weer terug naar het startpunt bij basisschool OBS De Wissel. Daar stonden drankjes klaar.

Laagdrempelig contact

Het spel werd georganiseerd door jongerenwerkers van WIJ Groningen, afdeling Haren. Hunted is gebaseerd op het televisieprogramma van AVROTROS.

De afgelopen jaren werd het spel al vaker gespeeld in de gemeente. Eerdere edities waren onder meer in Hoogkerk, Lewenborg, Ten Boer en verschillende noordelijke stadswijken.

Volgens de organisatie is het spel een laagdrempelige manier voor politie en handhavers om in contact te komen met jongeren en dat contact te behouden. Door samen een spel te spelen willen zij laten zien dat zij benaderbaar zijn.