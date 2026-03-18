Jongen uit Oostwold vermist, mogelijk nu in Stad

Een 16-jarige jongen uit Oostwold, gemeente Oldambt, wordt sinds dinsdagavond vermist. Hij bevindt zich mogelijk in het centrum van de gemeente Groningen. Dat meldt Burgernet.

De jongen is 1 meter 75 lang en heeft een slank postuur en een lichte huidskleur. Hij heeft een opgeschoren kapsel met krullend haar, rode wangen en kijkt altijd naar beneden.

Hij draagt een donkere spijkerbroek, zwarte jas, zwarte rugtas en zwarte Nike en loopt mogelijk met een andere jongen. De vermiste jongen is dinsdag om 12:00 uur voor het laatste gezien in Helpman en reist mogelijk met het OV. Wie meer informatie over hem heeft, wordt verzocht 112 te bellen.