Jongemannen met bijl aangehouden op Grote Markt

Er was rond de melding veel politie op de been op de Grote Markt. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft vrijdagavond op de Grote Markt twee jongemannen aangehouden die met een bijl door de binnenstad liepen. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

In eerste instantie kwamen er meldingen binnen van aanhoudingen na een mogelijke ruzie in een horecagelegenheid. Een aanwezige nieuwsfotograaf zag dat er flink wat politie op de been was. Het dagblad sprak met een horeca-eigenaar die meldde dat er geen sprake was van een vechtpartij, maar van twee mannen die met een bijl door het centrum liepen.

De politie wist het duo ter hoogte van een cafetaria aan de Grote Markt te lokaliseren. Omdat de mannen niet direct meewerkten, werden zij getaserd en vervolgens in de boeien geslagen. De verdachten zijn voor nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Het is op dit moment nog onbekend waarom de twee jongemannen met een bijl door de stad liepen.