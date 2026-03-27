Jong Oranje met FC Groningen inbreng onderuit tegen Noren en kan rechtstreekse plaatsing vrijwel vergeten

Jong Oranje heeft vrijdagavond in Stavanger met 3-2 verloren van Jong Noorwegen. Jong Oranje kan daardoor rechtstreekse kwalificatie voor het EK en Servie en Albanie volgend jaar vrijwel vergeten.

FC Groningen middenvelder Jorg Schreuders begon in de basis en speelde de hele wedstrijd. Van de andere FC Groningen spelers viel verdediger Dies Janse direct na de pauze in en na 82 minuten kwam aanvaller Thom van Bergen nog in het veld. Thijmen Blokzijl en Tygo Land kwamen niet in actie.

Slecht

Jong Oranje speelde een slechte eerste helft en de Noren kwamen op 1-0 door Sindre Walle Egeli. Na rust speelde Nederland wat beter en maakte Gjivai Zechiël van FC Utrecht er vanuit een strafschop 1-1 van. Kort daarna tekende Zechiël zelfs voor de 1-2.

Toch ging het mis. Egeli zorgde vanuit een vrije trap voor de 2-2 en in blessuretijd kopte Rasmus Holten de 3-2 voor Noorwegen binnen.

Jong Oranje vierde

Jong Noorwegen heeft de leiding in deze poule met 12 punten uit 4 wedstrijden. Daarna volgen Israel en Bosnie en Herzegovina met 6 uit 5. Jong Oranje is vierde met 5 uit 5. De nummer één gaat rechtsreeks naar het EK. De beste nummer 2 van alle poules gaat ook door, maar de kans dat die uit de groep met Jong Oranje komt is erg klein. De overige nummers twee spelen play-off wedstrijden voor kwalificatie.