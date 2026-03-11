Jenning de Boo verliest ‘clash’ op 3.000 meter nipt van wereldkampioene Joy Beune

Foto's: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo heeft woensdagavond in Leeuwarden de 3.000 meter nipt verloren van Joy Beune. Wat begon als een grap, mondde uit in een heroïsche strijd tijdens het schaatsevenement De Zilveren Bal.

“Ik denk dat ik jouw vriendin kan verslaan op de 3 kilometer”, zei Jenning de Boo een tijd geleden gekscherend tegen zijn teamgenoot Kjeld Nuis. Die woorden waren niet aan dovemansoren gericht. Nadat Marcel Bosker van de weddenschap hoorde, stelde hij voor om de clash uit te vechten tijdens de tiende editie van De Zilveren Bal in de Elfstedenhal. De verhoudingen waren vooraf duidelijk: Joy Beune is de regerend wereldkampioene op de 3.000 meter, terwijl sprinter De Boo nog nooit in zijn leven een officiële 3 kilometer had gereden.

Schaatser van het Jaar

Voorafgaand aan de clash werd de Schaatser van het Jaar 2026 bekendgemaakt. De prestigieuze Ard Schenk Award wordt sinds 1990 uitgereikt, maar hield in 2024 op te bestaan. De Schaatser van het Jaar werd woensdag voor het eerst uitgereikt. Een jury bestaande uit 28 trainers, oud-schaatsers en sportjournalisten besliste wie de prijzen kregen. Uit een auto die het ijs op werd gereden, stapten Femke Kok en Jenning de Boo. Zij kregen vervolgens de prijs uitgereikt door burgemeester Sybrand van Haersma Buma (CDA) van Leeuwarden. “Ik ben heel blij. Deze prijs is een hele mooie kers op de taart”, aldus Kok. Ook De Boo was vereerd, maar zijn focus lag al snel bij de naderende race: “Ik heb er zin in, Joy pas maar op.” Kok lachte: “Ik ga Jenning straks coachen, dus het moet goed komen.” Beune werd voor de gelegenheid gecoacht door Stijn van de Bunt.

De tactiek

De clash was het gesprek van de week in schaatsland. De organisatie werd overstelpt met verzoeken van fans om aanwezig te kunnen zijn, maar de wedstrijd was al meer dan een week uitverkocht. Om liefhebbers toch getuige te kunnen laten zijn werd het evenement live uitgezonden via YouTube. Van tevoren werden de tactieken besproken. Zou De Boo de wedstrijd aanvliegen als een verlengde 1.000 meter om Beune direct op achterstand te zetten, of zou hij proberen te ‘economiseren’ om haar in de eindsprint te kloppen?

De Boo koos voor de aanval. Hij begon sterk en sloeg in de eerste rondes direct een gat. Bij de doorkomst op 1.400 meter noteerde de Groningse schaatser een tijd van 1.46, terwijl Beune pas na 1.52 doorkwam. Een ronde later liep het verschil zelfs nog wat verder uit: De Boo klokte 2.18,09 tegenover 2.24,77 voor Beune.

De ‘vrouw met de hamer’

Daarna sloeg de vermoeidheid echter onverbiddelijk toe. Met een van pijn vertrokken gezicht probeerde De Boo zijn slagen nog af te maken, maar bij de 2.200 meter liep de wereldkampioene snel in: 3.27,87 tegenover 3.30,81 voor de jagende Beune.

In de laatste ronde leek de sprinter op puur karakter stand te houden, maar in de laatste honderd meter kwam de wereldkampioene onverbiddelijk langszij. Beune finishte in 4.04,55, terwijl De Boo met 4.05,54 net tekortkwam. Daarmee klokte de 22-jarige De Boo in ieder geval wel een nieuw persoonlijk record.

Later meer.