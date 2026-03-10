Jenning de Boo moet woensdag nog één keer aan de bak tijdens bijzondere 3.000 meter tegen Joy Beune

Foto's: Rieks Oijnhausen

Topschaatser Jenning de Boo moet voor zijn vakantie nog één keer aan de bak. Niet om de medailles, maar om de eer. Woensdag rijdt de Stadjer voor het eerst in zijn leven een 3.000 meter tegen een opponent van wereldklasse: Joy Beune.

Het idee voor de race kwam van de schaatsers zelf na een uitdagende opmerking van De Boo tegen Kjeld Nuis, de partner van Beune. Bij Humberto vertelde De Boo maandagavond dat hij richting Nuis grapte: “Ik denk dat ik jouw vriendin kan pakken op de drie kilometer.”

Via Nuis kwam de boodschap over bij Beune. Zij pakte de uitdaging op en de wedstrijd werd een feit, vertelt Beune op Instagram: “Hij denkt dat hij me kan verslaan… maar zo makkelijk geef ik mijn titel als regerend wereldkampioen op deze afstand natuurlijk niet weg!”

Voor Beune is de afstand juist bekend terrein. Ze is wereldkampioen op de 3.000 meter. De Boo is vooral sprinter. Hij rijdt normaal de 500 en 1000 meter en won op beide afstanden olympisch zilver in Milaan. De langste afstand die de Stadjer (naar eigen zeggen) tot nu toe reed, is een stuk korter: “De maximale afstand die ik ooit in mijn leven heb gereden is 1500 meter. Dus ik mag dat keer twee nu.”

De wedstrijd maakt deel uit van De Zilveren Bal, een sprinttoernooi over 100 meter dat woensdagavond wordt verreden in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Aan dat onderdeel doen ook andere topschaatsers mee, onder wie olympisch kampioen Jordan Stolz en titelverdediger Yevgeniy Koshkin. Wie de race wil volgen: De Zilveren Bal laat woensdag weten waar de race tussen De Boo en Beune live wordt gestreamd. Ook Kjeld Nuis gaat via Instagram live verslag doen van de opvallende wedstrijd tussen zijn vriendin en De Boo.