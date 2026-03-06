Jenning de Boo komende zaterdag gehuldigd in Euroborg tijdens rust bij FC Groningen – Ajax

Foto: Rieks Oijnhausen

Tijdens de rust van de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax van komende zaterdag wordt topschaatser Jenning de Boo gehuldigd voor de twee zilveren medailles die hij vorige maand behaalde op de Olympische Spelen in Milaan.

De 22-jarige Stadjer loopt in de rust van de thuiswedstrijd van ‘zijn club’ tegen Ajax een ereronde door het stadion. De Boo is fanatiek FC Groningen-supporter, die de wedstrijden normaal gesproken het liefst vanaf de Noordtribune bekijkt.

De Boo mocht na een succesvolle 1.000 meter en 500 meter tweemaal het podium op in Milaan bij de Olympische Winterspelen van afgelopen februari.

Het is daarnaast goed mogelijk dat De Boo, naast zijn twee zilveren medailles van de Spelen, ook een gouden medaille van de ISU meeneemt naar het stadion. Vrijdagavond staat De Boo nog in Thialf op het ijs als gedoodverfde favoriet voor het WK Sprint, nadat hij zijn concurrenten donderdagavond al op ruime achterstand zette tijdens de eerste omloop van zowel de 500 als de 1000 meter.