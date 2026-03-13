Janette Bosma gekozen tot beste raadslid gemeente Groningen

Janette Bosma (Partij voor de Dieren) werd vrijdagmiddag door RTV Noord verrast met de titel voor beste raadslid van de afgelopen raadsperiode, na een verkiezing onder haar collega-raadsleden in de Groninger gemeenteraad.

Bosma reageert blij verrast op de prijs, waarvan ze niet eens wist dat ze genomineerd was. “Daarom is deze waardering heel eervol. Het raadswerk vraagt veel en is hard werken. Ik heb altijd geprobeerd om constructief samen te werken met andere partijen, want ik geloof dat dat de enige weg is om idealen te verwezenlijken. We hebben laten zien dat we heel goed kunnen samenwerken in coalitieverband, maar ook met oppositiepartijen. Deze titel is voor mij de kers op de taart van de afgelopen periode. Het geeft ook extra energie voor de laatste campagnedagen.”

Bosma maakte de afgelopen vier jaar niet af als raadslid. Sinds begin januari is Bosma wethouder namens haar partij, nadat ze de plek van Kirsten de Wrede overnam in het gemeentebestuur. Bosma voert ook de kieslijst aan van de Partij voor de Dieren voor de gemeenteraadsverkiezingen van komende woensdag.

In de video hieronder zie je hoe Ronald Niemijer van RTV Noord de prijs uitreikt aan Janette Bosma: