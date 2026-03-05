JA21 en PVV: Groninger gasveld moet als noodvoorraad open blijven

Foto: Defence.gov

JA21 en de PVV in de Tweede Kamer willen dat het mogelijk moet blijven om gas te winnen uit de Groninger bodem.

JA21 gaat hierover een initiatiefvoorstel indienen dat gesteund wordt door de partij van Geert Wilders. De partijen willen dit vanwege de oorlog tegen Iran in het Midden Oosten en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Joost Eerdmans van JA21 zegt tegen de Telegraaf dat het niet om grootschalige gaswinning gaat, maar het achter de hand houden van een noodvoorraad. Daarom moet een deel van de putten open blijven.

Het Groninger gasveld werd gesloten vanwege de vele aardbevingen en de grote schade die de bevingen veroorzaken. Vooralsnog lijkt er geen meerderheid in de Tweede Kamer te zijn om dit besluit terug te draaien. Het Groninger GroenLinks/PvdA Kamerlid Julian Bushoff noemt het voorstel ‘onacceptabel’.