Irene Moors, Jeroen Pauw en Catherine Keyl naar Forum Groningen voor programma’s rond 75 jaar televisie in Nederland

Heel Holland Zoekt-ambassadeur Irene Moors - Foto via Heel Holland Zoekt

In 2026 is het 75 jaar geleden dat er televisie werd gemaakt in Nederland. Forum Groningen organiseert daarom twee programma’s over de geschiedenis van televisie, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Op vrijdag 20 maart vindt het programma Voor de buis! 75 jaar televisie in Nederland plaats in het Forum. Dan praat journalist Annefleur Schipper met gasten over televisie in het verleden en het heden. Aan tafel zitten tv-presentatoren en programmamakers zoals Catherine Keyl, Jeroen Pauw, Leon Wohlrabe en Tino Stuij. Ook bijzonder hoogleraar Joke Hermes is aanwezig tijdens de avond vol fragmenten en met live muziek.

Op zaterdag 21 maart vindt het programma Heel Holland Zoekt plaats. Beeld & Geluid vraagt iedereen in Nederland om oude televisiematerialen, uitzendingen en persoonlijke verhalen op te sturen. In Groningen komt daarvoor Irene Moors naar het Forum om de ingezonden materialen te bekijken en bespreken. Een groot deel van de vroege Nederlandse televisiegeschiedenis is verloren gegaan door veroudering van videobanden en het ontbreken van archieven.

Meer informatie over de programma’s is te vinden op forum.nl/televisie. Gevonden historisch materiaal dat waardevol kan zijn voor het ‘nationale geheugen’ van Beeld & Geluid moet van tevoren worden aangemeld via de website van Heel Holland Zoekt.