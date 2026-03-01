Iraniërs bijeen op Grote Markt na berichten over dood Ayatollah Khamenei

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Grote Markt verzamelden zich zaterdagavond Iraniërs die hun blijdschap uitten, nadat de Amerikaanse president Trump bekend had gemaakt dat de Iraanse leider Ayatollah Khamenei bij een militaire aanval om het leven is gekomen. Het overlijden wordt inmiddels bevestigd door Iraanse staatsmedia.

Rond 23.00 uur kwam een groep Iraniërs samen op de Grote Markt, waarbij ook Iraanse vlaggen werden getoond. Aanwezigen spraken van een feestelijke stemming. De aanleiding was een bericht van de Amerikaanse president Trump op zijn platform Truth Social, waarin hij bevestigde dat Khamenei is omgekomen bij een aanval. Trump noemde de Iraanse leider in zijn verklaring “één van de kwaadaardigste mensen ooit”. Volgens de Amerikaanse president was de actie het resultaat van nauwe inlichtingen- en defensiesamenwerking met Israël.

De dood van Khamenei werd aanvankelijk niet bevestigd door Iran. Echter, in de nacht van zaterdag op zondag meldden Iraanse staatsmedia dat de dochter, schoonzoon en het kleinkind van Khamenei zijn omgekomen bij de aanvallen. Ook Khamenei is bij die aanvallen gedood. “De Opperste Leider van de Islamitische Revolutie van Iran is als martelaar gestorven”, meldt persbureau Tasnim.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Aanval op Iraans regime

De militaire actie tegen Iran begon zaterdagochtend. Volgens officiële lezingen van de betrokken partijen voerden Israël en de Verenigde Staten gezamenlijk aanvallen uit, met als expliciet doel het Iraanse kernwapenprogramma uit te schakelen. Iran reageerde in de loop van de dag met tegenaanvallen in de regio. Naast Khamenei zouden ook andere kopstukken van het Iraanse regime zijn omgekomen.

Ayatollah Ali Hosseini Khamenei (1939) was sinds 1989 de hoogste leider van Iran, nadat hij Ayatollah Ruhollah Khomeini was opgevolgd. Zijn bewind werd gekenmerkt door een harde lijn bij binnenlandse opstanden en protesten.

De bijeenkomst op de Grote Markt verliep volgens getuigen rustig en zonder incidenten.