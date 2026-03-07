Inzet dieselbussen door Qbuzz past binnen de regels, zegt gemeente

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Het feit dat vervoersbedrijf Qbuzz begin dit jaar deels met extra dieselbussen reed, is niet in strijd met de afspraken. Volgens het college van B&W staat de concessie het gebruik van diesel toe als er tijdelijk te weinig elektrische bussen beschikbaar zijn.

De Stadspartij 100% voor Groningen trok aan de bel nadat in januari ritten uitvielen en er dieselbussen in het straatbeeld verschenen. De partij vreesde voor de klimaatdoelen van de stad. In een reactie laat het college nu weten dat de inzet van diesel noodzakelijk was door een ongelukkige samenloop van omstandigheden: defecte laadinfrastructuur voor de elektrische bussen in combinatie met winterse kou.

“Niet te voorzien”

De fractie vroeg zich af of deze problemen niet voorzien hadden kunnen worden bij de aanbesteding van het elektrisch buspark. Volgens het college was deze “uitzonderlijke samenloop van omstandigheden” echter niet te voorspellen. Juist om dit soort scenario’s te voorkomen, is destijds gekozen voor een gefaseerde instroom van elektrische bussen, waarbij dieselbussen slechts geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Voorlopig houdt de gemeente vast aan die strategie: in 2026 stromen er opnieuw enkele tientallen nieuwe elektrische bussen in.

De Stadspartij had ook vragen gesteld over de zero-emissiezone in de binnenstad. Maar volgens het college speelt deze geen rol in de kwestie. Die zone geldt namelijk alleen voor vracht- en bestelauto’s; bussen voor personenvervoer vallen daar buiten.

Schonere diesel en jaarlijkse controle

Het college benadrukt dat Qbuzz niet is gestopt met elektrisch rijden, maar een mix gebruikt. De dieselbussen rijden bovendien op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), een duurzamer alternatief voor reguliere diesel. Hoewel de tijdelijke inzet is toegestaan, hangt Qbuzz wel een sanctie boven het hoofd als de situatie structureel wordt. “Het OV-bureau controleert op jaarbasis of de afgesproken CO2-norm wordt gehaald,” aldus het college. Wordt die norm overschreden, dan kan de vervoerder een boete krijgen.