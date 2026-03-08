Internationale Vrouwendag in Groningen: mars door binnenstad en diverse bijeenkomsten (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

‘Be the woman you want to be’ en ‘Respect my existence or expect my resistance’. Het waren teksten die zondagmiddag te lezen waren op kartonnen borden tijdens een mars door de binnenstad op Internationale Vrouwendag.

Het programma begon op de Grote Markt, waar een podium was neergezet en verschillende sprekers het woord voerden. Ook waren er informatiekraampjes aanwezig. De onderwerpen die behandeld werden waren breed: van de oorlogen en conflicten in het Midden-Oosten tot internationale solidariteit met vrouwen. Waar het opvallend genoeg minder over ging, was de onveiligheid waar vrouwen dagelijks mee te maken hebben. In totaal trok de bijeenkomst zo’n vierhonderd belangstellenden. Na het podiumprogramma trok de groep in een mars door de binnenstad.

Economische ongelijkheid

De Grote Markt was niet de enige plek met aandacht voor de dag. In ’t Vinkhuys aan de Metaallaan organiseerde vrouwencentrum Jasmijn een eigen programma. “Steeds meer vrouwen ervaren dat hun verworven rechten opnieuw onder druk staan”, vertelt het vrouwencentrum. “Van economische ongelijkheid tot gendergeweld. Dit is niet de wereld die ons beloofd is.” Het programma in het buurtcentrum begon met een openingstoespraak van wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Emancipatie. Daarna volgden interviews waarin vrouwen hun visie op deze dag deelden en was er een dansworkshop verzorgd door Bolingo. De middag werd afgesloten met een optreden van popkoor Estrellas.

Stereotypes

Ook bij EM2 op het voormalige Suikerunieterrein was er aandacht voor de dag. “Wat is dat nou, vrouw zijn? Heel veel, maar vooral niet iets vastomlijnd. Daarom bieden we een divers programma om de vrouwelijke identiteit te onderzoeken en te versterken”, aldus EM2. Het programma bestond onder meer uit een lezing van Suzanne Luurs over volksverhalen uit het Waddengebied, waarin sprake is van stereotype beeldvorming en misogynie. Daarnaast werd er een zelfverdedigingscursus aangeboden om vrouwen handvatten te geven voor situaties waarin het niet anders kan.

Oorsprong

Internationale Vrouwendag wordt sinds 1912 in Nederland gevierd. De oorsprong ligt echter in 1908, toen zo’n 15.000 textielarbeidsters in New York door de Lower East Side naar Union Square marcheerden. Deze staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Het opkomen voor hun rechten vormde de aanleiding voor de gedenkdag die sindsdien jaarlijks op 8 maart wordt gehouden.