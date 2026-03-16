Interactieve ‘Biebmachine’ geopend in Forumbibliotheek in Selwerd

Wethouder Janette Bosma (links, achteraan) en Forum-directeur Dirk Nijdam (rechts, vooraan) in de Biebmachine -Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Bosma gaf maandagmiddag de start van de interactieve Biebmachine in de Forumbibliotheek in Selwerd. Met de installatie kunnen bezoekers hun ideeën en wensen delen over wat ze graag zien en doen in de bibliotheek, zodat de gemeente het bibliotheekbeleid daarop kan aanpassen.

Bosma opende de Biebmachine samen met Dirk Nijdam, directeur van Forum Groningen. Na een bezoek aan de Biebmachine, waar biebgangers een videoboodschap kunnen achterlaten, kunnen bezoekers ook een boodschap achterlaten op de bijbehorende ‘geeltjeswand’ om hun ideeën op te schrijven. De installatie is verplaatsbaar en wordt de komende tijd in verschillende Forumbibliotheken en vervolgens ook in een aantal winkelcentra opgesteld. Ook kan de centrale vraag worden aangepast aan de plek waar de Biebmachine staat.

Met de installatie wil de gemeente inspiratie en inspraak van inwoners krijgen voor de nieuwe Bibliotheekvisie. Die stelt de gemeente op, omdat de bieb de afgelopen jaren is veranderd: niet alleen een uitleenlocatie voor boeken, maar ook een plek voor ontmoeting, cultuur en onderwijs. Vanuit het Rijk is er daarnaast een nieuwe wettelijke zorgplicht voor bibliotheken, waaraan Groningen moet voldoen. Het biebpubliek kan via de Biebmachine en de ‘geeltjeswand’ eventuele wensen en bedenkingen voor de bibliotheek ‘nieuwe stijl’ met de gemeente delen.