Inter-Psy en Zilveren Kruis tegenover elkaar in rechtbank

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De Groninger ggz-aanbieder Inter-Psy vreest nare gevolgen voor haar patiënten en medewerkers als zorgverzekeraar Zilveren Kruis niet akkoord gaat met het aantal te behandelen patiënten in dit jaar.

Inter-Psy wil ook 2,8 miljoen euro extra van Zilveren Kruis, voor extra verleende zorg in 2025. De rechtszaak tussen beide partijen diende afgelopen maandag in Den Haag. Mocht de rechter de eisen afwijzen, dan zegt Inter-psy tientallen banen te moeten schrappen en diverse vestigingen te moeten sluiten. Dat zou zeer nadelig zijn voor de geestelijke gezondheidszorg voor mensen in het noorden.

Zilveren Kruis had het productieplafond voor 2025 vastgelegd op 4,2 miljoen euro. Het jaar ervoor was dat 5,5 miljoen euro. Inter-Psy drong bij Zilveren Kruis meermalen aan op een bijstelling van het bedrag, maar dat werd geweigerd, onder het motto: overproductie komt geheel voor eigen rekening. Daarop reageerde Inter-Psy met een patiëntenstop voor klanten van Zilveren Kruis. Ook voor dit jaar vraagt Inter-Psy om meer geld dan Zilveren Kruis wil betalen.

Wat de zaak nog ingewikkelder maakt is het feit dat Ayhan Tatlicioglu, algemeen directeur van Inter-Psy, de ggz-aanbieder vorig jaar na een ruzie heeft verlaten. Er vlogen claims over en weer. De rechter doet op 23 maart uitspraak in de zaak tussen Inter-Psy en Zilveren Kruis.