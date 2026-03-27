Hoger beroep in zedenzaak Koen Schuiling gaat pas in september verder

Het hoger beroep dat oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft aangetekend tegen zijn veroordeling voor schennispleging gaat op zijn vroegst in september inhoudelijk worden behandeld. Dat liet het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vrijdag weten aan RTV Noord.

De lange duur van de hogerberoepszaak heeft onder meer te maken met de getuigenis die de advocaat van Schuiling, achter gesloten deuren, wil afnemen van de vrachtwagenchauffeur die melding maakte van de vermeende schennispleging door de oud-burgemeester. Ook wordt nog uitgezocht of en hoe opnames van de melding door de chauffeur kunnen worden vrijgegeven aan de verdediging door de politie.

In een regiezaak in januari in het hoger beroep eiste Schuilings advocaat dat ook politiecommissaris Martin Sitalsing en voormalig hoofdofficier Diederik Greive zouden getuigen in de zaak. Dat wees het Hof echter af.

De zedenzaak rond oud-burgemeester Koen Schuiling begon in maart 2024, toen hij langs de A7 tussen Hoogezand en Stad werd aangesproken door de politie na een melding van de eerder genoemde vrachtwagenchauffeur. Die verklaarde dat hij Schuiling masturberend achter het stuur had gezien. Hij zou hierbij een tijd naast de vrachtwagen hebben gereden en zijn binnenverlichting hebben aangezet.

De zaak kwam in de publiciteit dankzij het Dagblad van het Noorden. De krant onthulde dat Schuiling een boete kreeg van 250 euro voor ‘schennis van de eerbaarheid’. Kort daarvoor kondigde Schuiling zelf al zijn vertrek aan, met als reden dat hij de energie niet meer had om zijn werk goed te kunnen doen. Daarna werd ook vanuit de media geinsinueerd dat er vanuit Den Haag druk zou zijn uitgeoefend door toenmalig minister Uittermark richting Schuiling om af te treden.

Schuiling was het niet eens met zijn boete en legde de zaak voor aan de politierechter in Zwolle. Die legde Schuiling in maart vorig jaar dezelfde straf op: een boete van 250 euro. Schuiling en zijn advocaat besloten daarop in hoger beroep te gaan.

Schuiling heeft altijd ontkend en de zaak kwam in een ander licht te staan na een publicatie van NRC. De krant deed onderzoek naar de kwestie, met als eindoordeel dat Schuiling nooit veroordeeld had mogen worden vanwege gebrek aan bewijs. Ook zouden vooroordelen over eerder vermeend seksueel gedrag van de homoseksuele burgemeester een belangrijke rol hebben gespeeld in de aanloop naar de veroordeling.