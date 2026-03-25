Inbrekers op heterdaad aangehouden in West-Indische Buurt door hulp van getuigen

Dankzij twee oplettende jongens heeft de politie aan het begin van woensdagavond twee inbrekers op heterdaad aangehouden in de West-Indische Buurt.

Een wijkagent van het politieteam Groningen-Zuid werd getipt door twee jongemannen in een auto over de inbrekers. De jongens waren op dat moment al bezig met het volgen van de verdachten.

“Hierop is de wijkagent achter de jongens aangereden”, schrijft het politieteam op Instagram. “Hem werd snel duidelijk gemaakt om welke auto het ging. Samen met de jongens heeft hij de betreffende auto aan de kant kunnen zetten.”

Na het verhaal van de jongens te hebben aangehoord en onderzoek naar de twee verdachten ter plaatse, werden de vermeende inbrekers op heterdaad aangehouden voor diefstal in vereniging.”