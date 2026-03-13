In hoger beroep vrijspraak voor Palestina-activist na eerdere veroordeling voor smaad tegen politieman na protest op Hoofdstation

Een man uit Arnhem die twee jaar terug nog tot een taakstraf werd veroordeeld, omdat via zijn telefoon een politieagent publiekelijk aan de schandpaal zou zijn genageld na een uit de hand gelopen pro-Palestinaprotest op het Hoofdstation, is in hoger beroep vrijgesproken van smaad. Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat hij zelf het bericht op Instagram heeft geplaatst.

Nadat de politie in december 2023 stevig ingreep bij een zogenaamde ‘sit-in’ op het Hoofdstation van een groep pro-Palestijnse activisten, werd op een Instagram-account een bericht geplaatst waarin een hoofdagent van politie werd beschuldigd van excessief geweld tegen de demonstranten. Bij de berichten stonden onder meer de naam, de geboortedatum en afbeeldingen van de agent, gevolgd door scheldende teksten. In deze teksten werd gesteld dat de agent ten onrechte demonstranten had geduwd, geslagen, geschopt en gewurgd.

Twee jaar geleden stelde de rechtbank vast dat de man deze berichten zelf plaatste via zijn telefoon en veroordeelde de man voor smaad, omdat de eer en goede naam van de agent zouden zijn aangetast door de beschuldigingen die openbaar op sociale media waren geplaatst. Hij kreeg destijds een taakstraf van 40 uur opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook werd zijn telefoon verbeurd verklaard en moest hij 750 euro schadevergoeding betalen aan de agent.

Daar was de actievoerder het niet mee eens en ging daarom in hoger beroep. Tijdens de zitting hield de advocaat-generaal voet bij stuk en eiste namens het Openbaar Ministerie opnieuw zestig uur werkstraf en een schadevergoeding tegen de Arnhemmer.

Maar in het hoger beroep speelde vooral de vraag of kon worden bewezen dat de verdachte zelf het Instagram-bericht had geplaatst. Volgens het hof blijkt uit het dossier wel dat de man op een bepaalde manier betrokken kan zijn geweest bij het account waarop de berichten stonden. Maar uit aanvullend politieonderzoek kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat het bewuste bericht daadwerkelijk vanaf zijn telefoon is geplaatst. Daarom sprak het hof de man vrij. Het hof gelastte dat de in beslag genomen telefoon wordt teruggegeven aan de verdachte.