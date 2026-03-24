IKEA waarschuwt voor gevaarlijke kaarsen

IKEA roept meerdere geurkaarsen terug vanwege een veiligheidsrisico. Door een productiefout kunnen de kaarsen een te grote vlam geven, met kans op brand en brandwonden.

Het gaat om de SMÖJTRÄD geurloze kroonkaarsen in verschillende kleuren. Volgens IKEA kunnen sommige kaarsen meerdere lonten bevatten. Daardoor kan de vlam groter worden dan bedoeld, wat gevaarlijk is.

De kaarsen zijn verkocht tussen 1 juni 2025 en 4 maart 2026. Klanten wordt dringend gevraagd om de kaarsen niet meer te gebruiken. De producten kunnen worden teruggebracht naar een IKEA-winkel. De winkel aan het Sontplein is (naast Zwolle) de enige vestiging van het woonwarenhuis in Noord-Nederland. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug en hoeven geen bon te laten zien.