IJshockeyers GIJS verliezen eerste play-offduel van Utrecht Dragons: “Gestreden tot de laatste minuut”

De ijshockeyers van GIJS zijn zaterdagavond met een nederlaag aan de play-offs begonnen. In Utrecht bleken de Dragons in de eerste wedstrijd van de best-of-3-serie met 7-5 te sterk.

GIJS en Utrecht Dragons ontmoetten elkaar dit seizoen al twee keer eerder; beide teams wonnen één onderlinge wedstrijd. Het was dan ook vooraf duidelijk dat het een zware kluif zou worden. De openingsfase was voor de thuisploeg: in de zesde minuut opende Brock Montgomery de score voor Utrecht. GIJS kwam in de vijftiende minuut knap langszij via een doelpunt van Ricards Ozolins, na knap voorbereidend werk van Valtteri Mäkiviinikka en Niko Kuivaniemi. Lang kon de ploeg echter niet van de gelijke stand genieten; nog voor de eerste pauze liepen de Dragons uit naar een 3-1 voorsprong door treffers van opnieuw Montgomery en Hunter Fortin.

GIJS toont veerkracht

In de tweede periode beet GIJS beter van zich af. Halverwege de periode resulteerde dit in de 3-2 van Valtteri Mäkiviinikka. “Het geloof kwam terug en de ploeg liet daarmee zien dat het nog lang niet klaar was in Utrecht”, blikte de ploeg na afloop terug op de verrichtingen.

In de derde periode ontbrandde de wedstrijd volledig. Hoewel Utrecht via Montgomery opnieuw een gat van twee doelpunten sloeg (4-2), weigerde GIJS op te geven. Mäkiviinikka scoorde de aansluitingstreffer, maar in de 52ste minuut leken de Dragons de wedstrijd definitief te beslissen: na twee treffers van Montgomery stond het plotseling 6-3.

Spannende slotfase

GIJS zette alles op alles en verving zo nu en dan goalie Almer de Boer voor een extra veldspeler. Dat wierp zijn vruchten af: door doelpunten van Niko Kuivaniemi (54e minuut) en Gunnar Arason (57e minuut) kwam de aansluitingstreffer op het bord en gloorde er zelfs een stunt aan de horizon. Helaas maakte Damian Caringi in de slotfase aan alle Groningse illusies een einde door de 7-5 tegen de touwen te schieten.

“Het is een lastige start van de play-offs”, concludeert de ploeg. “Maar het was ook een wedstrijd waarin we vechtlust en karakter hebben laten zien. We hebben gestreden tot de laatste minuut.”

Kardinge

Zondagavond krijgt GIJS de kans om de score in de serie weer in balans te brengen. In een uitverkocht Kardinge vindt de return plaats. De wedstrijd begint om 18.15 uur.