IJshockeyers GIJS na nieuwe nederlaag tegen Utrecht uitgeschakeld in play-offs

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het ijshockeyseizoen voor GIJS zit erop. Op een sfeervol en uitverkocht Kardinge werd zondagavond met 3-5 verloren van de Utrecht Dragons. Omdat GIJS zaterdagavond al met 7-5 onderuitging, is de kwartfinale in de best-of-3-serie hiermee beslist in het voordeel van Utrecht.

De opdracht voor GIJS was vooraf helder: winnen, of het seizoen is voorbij. Een uitverkocht Kardinge zag hoe Utrecht in de zesde minuut brutaal de leiding nam via Damian Caringi. GIJS zocht in het restant van de eerste periode naar openingen in de Utrechtse defensie, maar slaagde daar niet in: 0-1 was daarmee ook de stand aan het einde van de eerste periode.

Spectaculaire tweede periode

De tweede periode bracht het spektakel waar het publiek op hoopte. Al snel verdubbelde Caringi de voorsprong naar 2-0. GIJS toonde daarna echter veerkracht: in ruim twee minuten tijd werden de rollen bijna omgedraaid. Eerst schoot Niko Kuivaniemi de aansluitingstreffer binnen, waarna Valtteri Mäkiviinikka de gelijkmaker scoorde.

Utrecht bleef rustig en herstelde via John Baker direct de voorsprong: 3-2. GIJS bleef vechten en kwam vlak voor het einde van de periode opnieuw langszij via Mäkiviinikka (3-3). Net toen iedereen dacht met een gelijke stand aan de pauze te beginnen, sloeg Utrecht in extremis toe; Hunter Fortin zette de stand op 3-4.

Slotoffensief

In de derde periode ging GIJS vol op jacht naar de gelijkmaker. “Er werd gestreden om elke meter ijs”, blikt de ploeg terug. “Maar in de 48ste minuut vergrootte Utrecht de voorsprong naar 5-3 door opnieuw een goal van Baker. Ondanks onze druk en het harde werken in de slotfase viel de aansluitingstreffer niet meer.”

Pijnlijke uitkomst

Daarmee komt er voor GIJS een einde aan het seizoen. “Het is een pijnlijke uitkomst, zeker na de veerkracht die het team vanavond heeft laten zien in een sfeervol en uitverkocht Kardinge”, aldus de club. “We willen alle supporters bedanken die het hele seizoen achter de ploeg hebben gestaan. Jullie steun was onmisbaar.”