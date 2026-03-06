Iets koeler weekend met meer bewolking na warmste 6 maart in ruim honderd jaar

Foto: Michel Eising

Na twee dagen met recordwarmtes komt het lenteweer komend weekend onder druk door het binnen druppelen van vochtige lucht vanaf de Noordzee.

Door Johan Kamphuis

Niet eerder werd het op 6 maart zo warm als deze vrijdag. Het kwik liep op naar 17.5 graden op ons noordelijk meetstation Vliegbasis Eelde. Het oude datumrecord dateert uit 1920 toen het 17.0 graden werd. Donderdag werd het ook al recordwarm met 17.3 graden. Daarmee werd het oude record van 16.0 graden uit 2013 verpulverd.

Maar het lenteweer komt komend weekend onder druk door het binnen druppelen van vochtige lucht vanaf de Noordzee. Zaterdag en zondag beginnen we de dag in veel gebieden met mist of laaghangende bewolking. In de middag probeert de zon door te breken maar het is de vraag of dit overal gaat lukken. Het zuidoosten van de provincie maakt nog de meeste kans. Het is wel het verschil tussen lente of kilte. In de grijzigheid wordt het niet warmer dan 9 of 10 graden terwijl het zonnetje de temperatuur nog kan opstuwen tot 13 of 14 graden. Op beide dagen is het rustig weer.

Maandag is de kans op zon een stuk groter en is het opnieuw zeer zacht met 17 of 18 graden. Dinsdag en woensdag wordt het een graad of 13 en vanaf woensdag neemt ook de kans op een bui weer eens toe. Dat is inmiddels alweer een poosje geleden en het zou wel eens de overgang kunnen markeren naar een wisselvalliger weertype zonder dat het koud wordt.