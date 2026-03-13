‘Hunzetoren in Groningen weer in beeld, bouw mogelijk vanaf 2027’

De bouw van de Hunzetoren in Oosterhoogebrug lijkt alsnog door te gaan. Dat meldt projectontwikkelaar Van Wijnen vrijdag aan stadsblog Sikkom. Het bedrijf wil in de tweede helft van 2027 beginnen met de bouw van de woontoren met sociale huurwoningen.

De Hunzetoren, met 77 huurappartementen die woningcorporatie Lefier gaat verhuren, moet verrijzen naast de Tasmantoren. Van Wijnen wil de toren al jaren bouwen, maar de plannen vielen stil door een conflict met de gemeente over het aantal parkeerplaatsen. Volgens de oude parkeernorm van één per sociale huurwoning zouden, op eigen terrein, 77 parkeerplaatsen moeten worden aangelegd.

Onhaalbaar en te duur, stelde Van Wijnen destijds. Daarom wilde de ontwikkelaar parkeerplekken gaan gebruiken van de naastgelegen Tasmantoren, maar dat zagen de bewoners niet zitten. Daarom besloot Van Wijnen de plannen twee jaar geleden in de ijskast te stoppen.

Daar komen ze nu weer uit, stelt het bedrijf aan Sikkom. De gemeente Groningen heeft het parkeerbeleid vorig jaar aangepast. Voor sociale huurwoningen geldt nu een lagere parkeernorm van 0,4 parkeerplaats per woning. Daardoor kan Van Wijnen volgens eigen zeggen genoeg parkeerplaatsen op het eigen terrein realiseren en verder met het project.

De ontwikkelaar heeft vorige week aangepaste plannen ingediend bij de gemeente. Met een paar kleine veranderingen moet dat nu in kannen en kruiken komen. Opmerkingen van omwonenden zijn nu verwerkt in het plan. Voor omwonenden is over twee weken (24 maart) een informatiebijeenkomst. Als het plan nu echt doorgang vindt, wil Van Wijnen in de tweede helft van 2027 beginnen met de bouw.