Hunzemobiel weer op pad: persoonlijke ontdekkingstocht door het Hunzedal

De Hunzemobiel van Het Groninger Landschap gaat weer rijden. Tot en met eind september kunnen geïnteresseerden het natuurgebied ontdekken tijdens een exclusieve privérit door de natuur.

“De Hunzemobiel is ingericht als mobiel informatiepunt voor het Hunzedal, maar op aanvraag rijdt het elektrische voertuig speciaal voor één gast tegelijk”, laat Het Groninger Landschap weten. Het initiatief is met name ideaal voor mensen die minder goed ter been zijn, maar wel op zoek zijn naar een persoonlijke kennismaking met het landschap. Tijdens de rit van ongeveer anderhalf uur vertelt een gids uitgebreid over de natuur, het gebied en het beheer door de natuurorganisatie. Elke rit start vanaf de parkeerplaats bij de Bartholomeuskerk in Noordlaren.

Reserveren

Wie mee wil rijden door het dal, kan zich aanmelden via de website van Het Groninger Landschap. De werkwijze voor het boeken is dit jaar specifiek ingericht: op de website kunnen geïnteresseerden alleen maandagen selecteren voor een voorlopige reservering voor die betreffende week. Na deze aanmelding neemt de planner van de Hunzemobiel telefonisch of per e-mail contact op om een definitieve datum en tijd af te spreken die voor beide partijen schikt. Per rit is er plek voor één volwassene.

Bijzonder natuurgebied

Het Hunzedal heeft de afgelopen jaren een grote transformatie ondergaan. De Hunze, een beek die in het verleden was gekanaliseerd, is hersteld tot een natuurlijk water dat weer door het landschap meandert. Dit herstel heeft de biodiversiteit een flinke impuls gegeven; zo zijn de bever en de otter inmiddels weer vaste bewoners van het gebied geworden. Het dal vormt bovendien een essentieel onderdeel van een groter moerasgebied van internationale betekenis, mede door de aanwezigheid van zeldzame vogelsoorten zoals de witvleugelstern bij het nabijgelegen Zuidlaardermeer.