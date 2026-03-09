Hulp bij belastingaangifte: ‘Belastingbus’ stond vandaag op de Vismarkt

Vermogensrendementsheffing, inkomen uit werk en woning, of dividenden: het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Om inwoners een handje te helpen rijdt de Belastingdienst in maart met een speciale bus door het land.

De bus was vandaag tussen 11.00 en 16.00 uur te vinden op de Vismarkt. “Aangifte doen we allemaal”, zegt Bjorn Meijer, directeur Dienstverlening bij de Belastingdienst. “Ook dit jaar bieden we een helpende hand voor wie dat nodig heeft. Met de bus maken we onze hulp toegankelijk en brengen we het letterlijk dichter bij de mensen.”

Laagdrempelige vragen

Volgens Allaart Peeks, projectmanager Hulp Bij Aangifte, is de bus een ideale plek voor algemene vragen. Denk aan wijzigingen na het insturen, vragen over een veranderde privésituatie (zoals weduwnaarschap) of startende zzp’ers die twijfelen over hun status. Voor zeer specifieke hulp of het volledig invullen van de papieren worden mensen ter plekke doorverwezen naar hulp in de buurt of vaste balies. “We hebben de afgelopen jaren al veel mensen op weg kunnen helpen bij de bus. En kijken er naar uit om dat dit jaar weer te doen.”

Heb je de bus vandaag gemist, maar nog steeds een vraag? Op www.belastingdienst.nl/hulp kun je een (bel)afspraak maken met een medewerker van de Belastingdienst.