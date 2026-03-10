Huldiging voor Jenning de Boo tijdens clubkampioenschappen in Kardinge, ook Marcel Bosker geëerd met sportpenning

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo krijgt komende zaterdag voor de derde keer een gemeentelijke sportpenning uitgereikt vanwege zijn olympische medailles op de 500 en 1000 meter en het gewonnen wereldkampioenschap sprint tijdens een huldiging in sportcentrum Kardinge. Ook collega-schaatser Marcel Bosker krijgt een sportpenning uitgereikt van burgemeester Roelien Kamminga en sportwethouder Inge Jongman voor zijn eerste plaats op het NK allround.

De feestelijke uitreiking vindt plaats op Kardinge, de thuisbaan van De Boo en Bosker, rond de clubkampioenschappen van IJsvereniging Groningen (YVG). Dat is de schaatsvereniging waarvan ook De Boo en Bosker lid zijn.

De schaatsers worden niet alleen in het zonnetje gezet, maar zullen ook een rondje schaatsen met de jeugd van YVG. Volgens Sport050 is er daarnaast nog een speciale verrassing voor De Boo, die tijdens het evenement wordt onthuld op Kardinge.

Iedereen is welkom bij de huldiging, ook niet-leden van YVG. De huldiging begint om 18.15 uur en duurt ongeveer een half uur. Daarna beginnen de clubkampioenschappen en is er ruimte voor een ‘meet-and-greet’ met De Boo en Bosker. De twee schaatsers reiken vervolgens ook de prijzen uit aan de jongste jeugd van YVG.