Hoogtepleintje aangepakt met nieuwe plantvakken en picknicktafel

Foto: Gemeente Groningen

Het Hoogtepleintje in de wijk De Hoogte is sinds deze week op de schop gegaan voor een nieuwe inrichting. Bewoners hebben vorig jaar samen met GoeieBuurt en de gemeente nagedacht over de invulling van het plein.

Afgelopen week is de aannemer begonnen het verplaatsen van de betonnen rand en het rooien van een deel van de bestaande beplanting.

In de komende tijd worden nieuwe plantvakken gemaakt. Naar verwachting komt de nieuwe beplanting in de week van maandag 16 maart. Als alles volgens plan verloopt, duren de werkzaamheden twee tot drie weken.

In april wordt de picknicktafel geplaatst. Deze krijgt eerst een proefperiode van drie maanden voordat die definitief wordt. Het is nog niet bekend wanneer de voetbaldoeltjes komen.