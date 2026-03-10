Hoogkerk organiseert verkiezingsdebat: “Van een oester een prachtige parel maken”

Foto Andor Heij. Suiker Unie in Hoogkerk

De Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk organiseert donderdag 12 maart in het dorpshuis een verkiezingsdebat. In totaal schuiven dertien partijen aan om hun mening te geven over de toekomst van het dorp. Chandra Schreinemachers vertelt dat het debat ook live zal worden uitgezonden.

Chandra, veel dorpen en wijken organiseren deze periode een debat. Wanneer is dit idee bij jullie ontstaan?

“Het idee kwam eigenlijk van de gemeente. Zij stuurden een mail aan bewonersorganisaties met de vraag of wij debatten wilden organiseren met raadsleden. Als bestuur zijn we om tafel gaan zitten en het leek ons een heel goed idee. Op deze manier moedig je politieke partijen aan om zich echt te gaan verdiepen in Hoogkerk en om zich uit te spreken over standpunten die voor ons heel belangrijk zijn.”

Voelen jullie je als dorp op dit moment voldoende gehoord door de politiek?

“Ja, maar het kan altijd beter. Wat bijvoorbeeld al heel goed gaat, is de burgerbegroting. Je kunt aan een tafel aan de Grote Markt zaken beslissen, maar je kunt ook een dorp met elkaar in gesprek laten gaan, laten aangeven wat belangrijk is, en daar een begroting over vormen. Dat is een pilot, maar wel een die ons heel goed bevalt. Ook het contact met de wethouders is goed. Vorig jaar hebben we een rondje gemaakt door het dorp met Eelco Eikenaar (SP) en Manouska Molema (GroenLinks). Later sloot ook Rik van Niejenhuis (PvdA) aan. Dat is waardevol omdat je dan direct onderwerpen onder de aandacht kunt brengen.”

Maar je zegt dat er ook dingen beter kunnen?

“Ja. De plaatsing van het azc bijvoorbeeld. Dat werd ineens aangekondigd. Als dorp hebben we daar flink wat trammelant over gemaakt. De afdeling Nieuwkomers had vervolgens snel door dat je samen meer bereikt. Daar is uiteindelijk iets moois uitgekomen. Toevallig kwam ik onlangs wethouder Molema nog tegen. Ze vroeg: ‘Het gaat nu goed met het azc hè?’ En dat is zo. Het gaat goed doordat je met elkaar in gesprek bent. Je kunt dingen niet opleggen; je boekt meer resultaat door de dialoog.”

Aan het debat doen dertien partijen mee. Alleen Student & Stad en Forum voor Democratie ontbreken…

“We hebben alle partijen een uitnodiging gestuurd. Het helpt denk ik als partijen een band hebben met Hoogkerk. Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks-PvdA woont hier, net als Izaäk van Jaarsveld van het CDA. En Eelco Eikenaar is onze dorpswethouder. Dat Student & Stad niet komt: zij zullen de afweging hebben gemaakt dat de studentenpopulatie hier beperkt is. Wij denken dat het een gemiste kans is. Het Halmterrein wordt ontwikkeld — komen daar studentenwoningen? Ook De Suikerzijde en De Held bieden kansen op dat vlak.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Hoogkerk?

“Hoogkerk is altijd een dorp geweest waar de industrie belangrijk was, maar die neemt af. Bedrijven vertrekken. Ook is Hoogkerk rond Oud & Nieuw vaak negatief in het nieuws. Dat er dan niet wordt verteld dat een ruit sprong door een stommiteit en dat de jongens het zelf hebben opgelost, is jammer. Dat bepaalt wel het beeld van Hoogkerk: een oester waarbij het ons doel is om er een prachtige parel van te maken. Voor ons is essentieel dat Hoogkerk niet vergeten wordt bij de bouw van De Suikerzijde. Die wijk moet niet alleen op de stad gericht zijn. Wij hebben hier ook alles: supermarkten, winkels en een gezondheidscentrum. Ook het toekomstige treinstation moet voldoende richting deze kant ontsloten worden.”

Haren is bang ooit onderdeel te worden van de stad en de ‘groene long’ te verliezen. Zijn jullie daar ook bang voor?

“Nee. Iedere Hoogkerker zegt: Hoogkerk begint bij De Halm. Natuurlijk wordt er de komende jaren flink gebouwd, maar de nieuwe Suikerzijde krijgt voldoende groen. Bij De Halm is al groen en ook een deel van de vloeivelden blijft behouden. Daar maken wij ons geen zorgen over.”

Aan de Grote Markt staat het stadhuis. Moet dat vanuit jullie perceptie niet een gemeentehuis zijn?

“Ik denk dat het vooral begint met bewustwording. Wethouder Eelco Eikenaar zei tijdens zijn bezoek: ‘Voor alle wijken ben ik wijkwethouder, maar voor Hoogkerk ben ik dorpswethouder.’ Die erkenning is belangrijk. Of het dan een gemeentehuis of stadhuis wordt genoemd, is minder relevant. Het gaat erom dat je als dorp gezien en ondersteund wordt.”

Hoe gaat het debat er donderdag uitzien?

“Het begint om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in het Dorpshuis Hoogkerk. We behandelen vier thema’s: het dorpshart, cultuur en voorzieningen; wonen en groei; verkeer, industrie en energie; en de samenwerking tussen gemeente en dorp. Bij elk thema schuiven drie of vier partijen aan. Na afloop is er een publieksronde voor vragen aan de politici.”

En het wordt live uitgezonden…

“Dat is een mooie aanvulling voor mensen die niet mobiel zijn of bij slecht weer. We zenden het live uit via YouTube. Het bedrijf Techgroep uit Hoogkerk doet dit voor een schappelijke prijs voor ons. We willen de politiek echt dicht bij de inwoner krijgen, en als deze middelen daarbij helpen, maken we daar graag gebruik van.”

Het Dorpshuis in Hoogkerk is te vinden aan de Zuiderweg 70. Via onderstaande link kan donderdag het debat live worden gevolgd: