Hondenpoeptegels in Hoogkerk moeten overlast verminderen

In Hoogkerk zijn acht hondenpoeptegels geplaatst om hondenbezitters bewuster te maken van het opruimen van hondenpoep. Het initiatief komt van de Kinderwijkraad in Hoogkerk, die zich stoort aan de hoeveelheid hondenpoep op straat.

Dat probleem is volgens de kinderen duidelijk zichtbaar. ”Hier zie je het al, hondenpoep,” zegt Jorn van de Kinderwijkraad Hoogkerk, terwijl hij naar een drol wijst. Ook Ilse herkent de overlast: ”Vooral als je schoenen eronder zitten.”

De kinderwijkraad besloot daarom in actie te komen en kwam met de hondenpoeptegels. Die zijn op meerdere plekken in het dorp geplaatst om baasjes eraan te herinneren hun verantwoordelijkheid te nemen. Ilse hoopt dat het effect heeft: ”Ik hoop dat baasjes de hondenpoep nou eindelijk eens gaan opruimen.”