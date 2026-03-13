Hoe verbeteren we veiligheid? | De kijk van de partijen

De stad veiliger maken is voor veel partijen een belangrijk doel. De veiligheid in het nachtleven en op straat komt de laatste jaren steeds meer centraal te staan in de gemeente. Ondanks het doel van elke partij om de stad veiliger te maken, verschillen de partijen behoorlijk in de maatregelen die zij hiervoor aanleveren.

Veiligheid in het uitgaan is de laatste jaren steeds vaker in opspraak gekomen. Vrouwen voelen zich onveilig om over te straat te gaan, geweldsincidenten vinden plaats in de stad en overlast door alcohol vindt plaats in het uitgaansleven.

*Deze partijen beschrijven andere of geen oplossingen in hun partijprogramma voor onveiligheid in de gemeente.

Meer blauw op straat?

Een aantal partijen vindt dat meer politie en zichtbare handhaving op straat moet komen. D66, CDA, ChristenUnie, VVD, PVV, Stadspartij 100% voor Groningen, Forum voor Democratie en BBB zijn hier allemaal voorstander van. De zichtbaarheid van de politie moet volgens de partijen zorgen voor een veiliger gevoel in de stad voor de inwoners. PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat een harde aanpak van criminaliteit nodig is, naast alleen zichtbaarheid.

SP, GroenLinks-PvdA, Volt en Partij voor de Dieren spreken over een gezamenlijke oplossing met de burger, waarbij sociale problemen opgelost kunnen worden door de leefomgeving te veranderen. Zij spreken niet direct over meer politie op straat. Als de sociale veiligheid, armoede en het huiselijk geweld worden aangepakt in de wijken stellen SP en GroenLinks-PvdA dat de veiligheid ook zal verbeteren.

Eén van de middelen waarover sommige partijen schrijven in hun programma’s is preventief fouilleren. VVD, Stadpartij 100% voor Groningen en Forum voor Democratie zien hierin een mogelijkheid om mogelijk gevaar terug te dringen. Volgens hen zouden vuur- en steekwapen hierdoor sneller kunnen worden onderschept.

Is cameratoezicht de oplossing?

Cameratoezicht is voor een aantal partijen een belangrijk speerpunt om de veiligheid te verbeteren. VVD ziet graag meer camera’s in de gemeente die altijd uitgelezen kunnen worden. Ook willen zij graag testen met het gebruik van drones om cameratoezicht over de gemeente te krijgen. Stadspartij 100% voor Groningen ziet graag meer camera’s in het centrum en op het station en Forum voor Democratie wil gericht camera’s plaatsen bij de probleemlocaties in de gemeente.

Volgens sommige partijen moet de gemeente voorzichtig omgaan met het opschalen van het cameratoezicht, vanwege de privacy. D66 en GroenLinks-PvdA vinden camera’s een goed middel, maar willen dit alleen gebruiken bij direct gevaar.

Veiligheid in de binnenstad en nacht

D66, VVD, Student en Stad, Stadspartij 100% voor Groningen en CDA vinden aandacht voor de veiligheid in het nachtleven een belangrijk speerpunt in het verkiezingsprogramma. D66 spreekt over de aanpak van donkere plekken en het behoud van horeca-stewards en de VVD wil vooral extra aandacht voor de veiligheid van vrouwen. De andere genoemde partijen willen vooral extra toezicht in de nacht om veiligheid meer te kunnen garanderen.