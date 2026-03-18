Hoe stemde Groningen tijdens de raadsverkiezingen? Volg hier de uitslagenavond live vanuit het Forum

OOG zendt deze woensdagavond vanaf 21.00 uur live uit vanuit het Forum op radio en televisie tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in het Forum. Ook op onze website volg je de avond op de voet via de onderstaande livestream.

Burgemeester Roelien Kamminga maakt aan het eind van de avond de voorlopige einduitslag bekend. Belangstellenden zijn welkom om de uitslagenavond in het Forum bij te wonen. Tijdens de uitslagenavond is er in de Rabo Studio muziek, bespiegelingen over de verkiezingen en de bekendmaking van de nieuwe gemeenteraad.

Tjdens de uitslagenavond in het Forum volgen verslaggevers van minuut tot minuut de gang van zaken in ons liveblog op de website van OOG en updates via de sociale media van de omroep.

Via Groningen Kiest vind je al onze berichtgeving.

Terugkijken kan natuurlijk ook. In de onderstaande video is het eerste deel van onze televisie-uitzending van woensdagavond terug te kijken.