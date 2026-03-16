Hockeyvrouwen Groningen pakken volle buit in Huizen

Foto: Jacob Gunter. Groningen - Nijmegen

De hockeyvrouwen van Groningen zijn goed uit de winterstop gekomen. Na het punt vorige week tegen Nijmegen volgde zondag een zege in en tegen Huizen: 3-4.

Subtopper Huizen opende de score. Claire Fischer maakte vanuit een strafcorner de gelijkmaker. Merel de Wit, Ellen Hadderingh en Kathelijne ’t Knuttel tilden de stand naar 1-4. Via twee strafcorners kwam Huizen nog terug tot 3-4.

Groningen blijft elfde en voorlaatste in de promotieklasse met 8 punten uit 13 wedstrijden, maar heeft de veilige plekken weer binnen handbereik.