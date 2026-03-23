Hockeyvrouwen Groningen blijven het goed doen na winterstop

Foto: Jacob Gunter. Groningen - Nijmegen

De hockeyvrouwen van Groningen hebben zondag in Haren met 2-2 gelijkgespeeld tegen de nummer drie Leiden.

Canisha van Duyn zette Groningen vroeg in de wedstrijd via een strafcorner op voorsprong. Leiden kwam daarna opzetten en nam een 1-2 voorsprong. Vlak voor tijd scoorde Kathelijne l Knuttel de 2-2 na een strafcorner.

Groningen schoot met de remise weinig op, omdat ook de concurrentie onderin punten wist te pakken. Groningen blijft daardoor voorlaatste in de promotieklasse met 9 punten uit 14 wedstrijden. De afstand met de veilige plek is vier punten.

Wel is het zo dat Groningen met een overwinning en twee gelijke spelen goed uit de winterstop is gekomen en er al meer punten gepakt zijn dan in het hele eerste deel van de competitie.